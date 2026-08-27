Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımladı. Veriler, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının bakiyesinin sıfırlandığını ortaya koydu. Son haftalarda yaşanan bu değişim, yılbaşındaki rakamlarla karşılaştırıldığında oldukça büyük bir düşüşü işaret ediyor. Yılbaşında 6,5 milyar TL seviyesinde bulunan söz konusu hesapların bakiyesi, önceki hafta 4 milyon TL'ye kadar gerilemişti. Bu haftaki verilerle birlikte artık sistemde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı bakiyesi bulunmuyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.