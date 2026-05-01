Diyanet, “2026 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları’’ toplantısını Ankara Kızılcahamam’daki 5 yıldızlı lüks termal otelde yaptı. “İsraftan kaçının’’ diyen Diyanet’in 5 gün süren toplantısı, en ucuz odası geceliği 7 bin liralık otelde, toplam 10 milyon liraya mal oldu.

Tesiste 400 kişilik kafile, ’’Hac yürüyüşü provası’’ da yaptı. Oteldeki açık büfe yemeği sonrası yapılan yürüyüş dron kameraları ile kayıt altına alındı. Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Hüseyin Demirhan “Hac fiziki hareketlilik gerektirir. Hacca hazırlık için yürüyüş tavsiye ediyoruz” dedi.

ORMANDAN ÇÖL SICAĞINA

Hac ve Umre Hizmetlerinin X hesabından da “Hac öncesi düzenli yürüyüşler yapılarak sürece hazırlanılmasını tavsiye ediyoruz” paylaşımı yapıldı.

Ancak Kızılcahamam’daki prova yürüyüş gölgede ve serin ortamda yapılırken kafile başkanları ve hacı adayları Suudi Arabistan’da yakıcı güneş ve aşırı sıcak ile karşılaşacak. Bu toplantı için de 5 yıldızlı oteli tercih eden Diyanet’in 20’den fazla ilde konaklama ve toplantı yapabileceği eğitim ve ihtisas merkezleri bulunuyor. Başkanlık kaynakları “Lükse yeni yönetim de alıştı. Bu toplantıda yapılan masrafla binlerce insan günlerce karnını doyurur’’ dediler.

84 bin 942 hacı adayı

Bu yıl hacca 84 bin 942 kişi gidecek. İlk kafile 18 Nisan’da Suudi Arabistan’a hareket etti. Hac öncesi eğitim seminerlerine katılan hacı adaylarına ibadetin usul ve esasları, manevi boyutu, uygulama aşamaları, sağlık konuları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Hacı adaylarının gidişleri 18 Nisan - 22 Mayıs, dönüşleri ise 31 Mayıs - 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.