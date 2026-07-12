Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 30 kişinin, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

30 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerde gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri otelde inceleme başlattı.

Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı.

Yetkililerin laboratuvar sonuçlarının ardından zehirlenmenin kesin nedeninin belirleneceği, olayla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.