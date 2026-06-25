Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki Nil karakteriyle hafızalara kazınan Nazlı Bulum, özel hayatıyla gündeme geldi.
UZUN SÜREDİR AŞK YAŞIYORLARDI
Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Doruk Kaya ile hayatını birleştirdi.
Çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşılırken, hayranları ve yakın çevrelerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.
"Sadakatsiz" dizisindeki Nil karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Nazlı Bulum, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.
Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Bulum ve Kaya'nın evlilik haberi, sosyal medyada da ilgi gördü.