Türkiye'nin en tanınan YouTube içerik üreticilerinden Orkun Işıtmak, bu kez kariyeriyle değil özel hayatından gelen güzel haberle gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu Merve Yorgancılar ile 2021 yılında evlenen Işıtmak, beş yıllık evliliklerinde ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayacak.

İLK BEBEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Çiftin bebek müjdesi, takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

BEBEK MÜJDESİNİ EĞLENCELİ VİDEOYLA DUYURDULAR

Özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı seçti. Bebek haberini eğlenceli bir videoyla duyuran Işıtmak ve Yorgancılar'a kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Beş yıllık evliliklerini bebek heyecanıyla taçlandıran çiftin paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.