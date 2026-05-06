Bu yaz oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı. A Milli Takımımızın da katılacağı turnuva ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklığında düzenlenecek.

Organizasyon öncesi futbolseverlerin başını döndürecek bir iş ilanı yayımlandı.

FOX Sports, FOX One ve popüler iş arama platformu Indeed, turnuva tarihine geçecek benzersiz bir pozisyon için düğmeye bastı: Chief World Cup Watcher (Dünya Kupası İzleme Sorumlusu).

TIMES MEYDANINDA İZLEYECEK

Bu pozisyonu kazanan şanslı aday, turnuva boyunca sürecek olan 104 karşılaşmanın tamamını, FOX One üzerinden 4K kalitesiyle takip edecek. Ancak bu "mesai", alışılagelmiş bir ofis ortamında veya ev konforunda geçmeyecek. Seçilecek kişi, New York’un dünyaca ünlü Times Square meydanının tam ortasına kurulacak, özel tasarım şeffaf bir cam küpün içinde görev yapacak. Görevin tanımı ise sadece maç izlemekle sınırlı değil; "İzleme Sorumlusu", bir yandan futbol heyecanını yaşarken bir yandan da sosyal medya üzerinden içerikler üreterek bu atmosferi tüm dünyayla paylaşacak.

TARİHİ BİR İŞE ALIM

Projenin arkasındaki isimlerden FOX Sports Pazarlama Başkanı Robert Gottlieb, bu ilanın turnuvanın ruhuna uygun olduğunu belirterek; "Bu turnuva tarihi bir organizasyon olacak ve biz de buna uygun tarihi bir işe alım yapıyoruz. Adayımız, her ulusun hikayesini ve futbolun büyüleyici anlarını kutlayacağı hayatının fırsatını yakalayacak" dedi.