Uşak merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarında bulunan Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, etkileyici kaya oluşumları ve doğal manzaralarıyla her yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Gediz Nehri’ne bağlanan İmren Deresi’nin binlerce yıl boyunca kireç ve gnays kayaçlarını aşındırması sonucu ortaya çıkan beyaz tonlardaki girintili çıkıntılı kaya yapıları, bölgeyi adeta doğal bir sanat galerisine dönüştürüyor.

Ankara-İzmir kara yoluna yalnızca 1 kilometre uzaklıkta yer alan vadi, ulaşım kolaylığı sayesinde yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, yaklaşık 200 basamaklı merdivenden inerek vadiye ulaşıyor. Vadideki farklı renk tonlarına sahip kaya oluşumları ve doğal bitki örtüsü, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE KEŞİF ROTASI

İmren Deresi boyunca ilerleyen yürüyüş yolları, ziyaretçilere vadinin derinliklerini keşfetme fırsatı veriyor. Su akışının şekillendirdiği doğal yapıların arasında yürüyen turistler, sakin atmosferin ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor. Bölgede yer alan seyir terasları ve kuş gözlem kuleleri ise vadinin panoramik görüntüsünü izleme imkânı sağlıyor.

'TUR ŞİRKETLERİNİN UĞRAK NOKTASI OLDU'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, Taşyaran Vadisi’nin 2016 yılında tabiat parkı ilan edilmesinin ardından bölgenin daha düzenli bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Vadide yapılan yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve gözlem kulelerinin ziyaretçilerin ilgisini artırdığını ifade eden Tekin, ulaşım kolaylığının da önemli bir avantaj sunduğunu söyledi.

Tekin, "Burası Ankara-İzmir kara yoluna 1 kilometre mesafede. Ulaşım gayet kolay. 2026 yılının ilk üç ayında ise 4 bin 17 ziyaretçimiz var. Bu yıl biraz az olmasının sebebi havaların yağışlı gitmesi. Bayram tatili süresinin kısa olması ziyaretçi sayısını etkiledi." dedi.

Tur şirketlerinin bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Uşak'ta tur şirketlerinin de uğrak noktası oldu. Yerli ve yabancı turistler sürekli geliyorlar. Ulubey Kanyonu ile Taşyaran Vadisi vazgeçilmez yerlerden birisi oldu. 2025 yılında biz 30 bin 30 ziyaretçi ağırladık. 2026 yılında 50 binin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu rakama da ulaşacağız."

Tekin ayrıca, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle İmren Deresi’nin su seviyesinin yükseldiğini ve bunun vadinin görsel zenginliğini artırdığını söyledi.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Bölgeyi ilk kez ziyaret eden Bengül Yığrık, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını dile getirerek, "Böyle bir yer görmemiştim ben daha önce. Şaşırdım. Çok doğal ve etkileyici. Taşların yapısı, renkleri bizi büyüledi" diye konuştu.

Ziyaretçilerden İbrahim Özçelik ise vadinin kayalık yapısı ve doğal atmosferinin oldukça etkileyici olduğunu ifade etti.