Dicle Üniversitesi, 1966’da Ankara Üniversitesi’ne bağlı Diyarbakır Tıp Fakültesi olarak başlayan serüvenine, 1982’de resmi adıyla devam etti.

1971’den bu yana 150 bin mezun veren üniversite, yaklaşık 50 bin diplomanın sahiplerince alınmadığını bildirdi. Diplomalar, 54 yıldır özenle arşivleniyor.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Esmer, her öğrencinin dosyasının ayrı tutulduğunu, ancak birçok mezuna ulaşılamadığını, bazılarının vefat ettiğini belirtti.

Depremde kaybedilen mezunların diplomalarının yakınlarına teslim edildiğini ifade eden Esmer, arşivde üst düzey yetkililerden profesörlere kadar birçok mezunun diplomasının bulunduğunu söyledi.

Üniversite, 2002’de dijitalleşmeye geçerek diplomaları elektronik ortamda saklamaya başladı.

2020’den itibaren diplomalar elektronik imzayla veriliyor. Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile yapılan protokolle sağlık diplomaları da dijitalleşti.

Mezunlara Türkçe ve İngilizce diploma ile AB’de tanınan “mavi diploma” ekini sunan üniversite, mezunları diplomalarını almaya çağırıyor: “Gelin, diplomalarınızı alın, bizi bu yükten kurtarın!”