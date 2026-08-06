Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na verildi. AKP, MHP, DEM, CHP ve Hüdapar’lı 356 milletvekili teklife imza attı.

‘Çerçeve Yasa’ yarın Adalet Komisyonu’nda görüşülecek ve komisyondan geçtiği tarihe göre de hafta sonu veya pazartesi günü de Genel Kurul’da ele alınması bekleniyor. İşte o kritik düzenlemenin ayrıntıları:

KİMLERİ KAPSIYOR?

PKK/KCK terör örgütünü kuran ve yöneten, örgütü üye olan ve bilerek, isteyerek yardım eden ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçları kapsayacak.

2005 KRİTERİ

Örgütün fiilini varlığına sona erdirdiğine ilişkin teyit ve tespiti içeren Milli Güvenlik Kurulu kararı Resmi gazetede yayınlandıktan sonra1 Haziran 2005 tarihinden önce kasten öldürmeden müebbet alanlar kapsam dışı olacak.

‘BAŞKA YASAL DEĞİŞİKLİKLER DE OLACAK’ Kanun teklifini imzalayanlar, dün topluca bir basın toplantısıyla bunu duyurdular. MHP’li Feti Yıldız, daha sonra yasal değişikliklerin de gündeme geleceğini özellikle belirtti.

6 AYLIK SÜRE

MGK kararının yayınlanmasını takip eden 6 ay içinde bu kanundan yararlanmak isteyen PKK’lılar bulunduğu yerin Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirecek.

15 YILLIKLAR

15 yıl ve daha az cezayı gerektiren suçlar için 5 yıl, 15 yıldan fazla olan suçların cezası 10 yıl süreyle ertelenecek. Suç tekrarlanırsa erteleme kararı kaldırılacak.

SİYASETE GİRİŞ

Cezaları ertelenen PKK’lılar, aradan iki yıl geçtikten sonra suç işlemezlerse, siyasete girip, partilere üye olabilecekler.

YENİ YASALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, bakanlıklar Cumhurbaşkanlığı, MİT ve MGK’dan oluşan bir kurul oluşacak. Kurul, örgütün tamamen tasfiyesi için izleme yapacak. Yeni yasal düzenlemeler talep edebilecek.

İKİNCİ KURUL

Kurul, çalışmaları hakkında TBMM’ye düzenli bilgi verecek. TBMM’de de bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak.

SİLAHLAR

PKK’lıların beraberinde getirdikleri veya beyan ettikleri silahlar kayıt altına alınacak. Bunu İçişleri ve MSB yürütecek.

YASAL ‘ZIRH’ GELİYOR

Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kamu görevlileri ve kişiler hukuki, idari veya cezai sorumluluğu olmayacak.

Kimler imzaladı

Terörsüz Türkiye amacıyla hazırlanan kanun teklifine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Grup Başkanvekilleri, AKP Grup Başkanvekilleri, DEM’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM eş Genel Başkanları, HÜDA-PAR’lı 4 milletvekili ve butlan CHP’liler ve Gelecek Partisi Milletvekilleri Mustafa Bilici ve Kani Torun, Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu olmak üzere toplam 356 milletvekili imza attı.

DEM’DEN BÜYÜK FİRE

277 AKP, 46 MHP milletvekli imzaladı. Yeni Parti, DSP, Yeni Yol Grubu (SP ve Deva) ve Yeniden Refah Partisi milletvekillerinden destek istendi ancak bu partilerden imza veren olmadı. AKP ve MHP’li tüm milletvekilleri teklife imza atarken, DEM’den 14 vekil imza verdi. DEM’in 56 milletvekili bulunuyor.

Elebaşları yararlanamayacak

Terör örgütü ele başı Öcalan, sayıları 180 civarında olduğu söylenen, Cemil Bayık ve Murat Karayılan başta olmak üzere örgütün Kandil’deki lider kadrosu yasadan yararlanamayacak. Yasadan yararlanacak olan örgüt mensupları ağırlık olarak Kuzey Irak’taki kamplarda ve Suriye’de bulunuyor.

Kuzey Irak’taki örgüt mensuplarının sayısının 2 bin 800 kişi olduğu söyleniyor. Suriye’de Türk vatandaşı olan 1000-1500 civarındaki örgüt mensubunun ise Türkiye’ye gelmesinin önü açılmış olacak. Cezaevlerinde ise örgüt üyeliğinden dolayı yargılanıp mahkûm olmuş 3 bin 900 kişi bulunuyor.

Demirtaş da çıkabilir

Yasa teklifi Selahattin Demirtaş olmak üzere eski siyasetçilerin yargılandığı Kobani davasını ve bu davada verilen cezaları da kapsama alıyor. Kanun MGK kararı sonrası uygulanmaya başlanırsa olarak Demirtaş ve diğer siyasilere de kapı açılmış olacak. Teklife göre 2005 öncesini kapsamıyor, dolayısıyla Öcalan’ın yararlanması mümkün olmayacak.

Özel: Tutumumuz aynı ama yanlış oldu

Yeni Parti lideri Özgür Özel, yasa teklifinin TBMM’ye sunulması üzerine “Genel yaklaşımımızda bir değişiklik yok” dedi, AKP’nin çalışma yöntemini eleştirdi. Özel şunları söyledi: “Bu kanun teklifi hazırlanırken bir ortak çalışma yürütülmedi. Parti gruplarına öğle saatlerinde kapalı zarf içinde yolladılar. Bizim heyet metni çoğaltıp önüne alıp toplantıya başlarken, onlar yarım saat içinde metni Meclis Başkanlığı’na teslim ettiler. Teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra Meclis Başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı.”

Butlan CHP’si teklifi imzaladı

CHP Grup Yönetimi ve Anayasa Komisyonu üyeleri, TBMM’ye sunulan çerçeve yasa teklifine imza attılar. Teklife imza atan CHP’liler Grup Başkanı Faik Öztrak ve CHP Grup Başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp

KILIÇDAROĞLU: EVET

Mahkemenin atadığı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün yaptığı açıklamada “13 yıl sonra yani 2026’da bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm adresi olarak TBMM gösterildi ve Meclis bu görevi üstlendi. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir. Bu bağlamda; silahın siyasetin dışına çıkmasına evet. TBMM merkezli sürece evet” demişti.