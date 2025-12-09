Bir zamanlar bugünün aile SUV'u kadar pahalı olan ikinci el bir otomobil, sabır, şans ve 2.500 saatlik bir çalışmayla sahibini milyoner yaptı.

Galli bir tamircinin 1970'lerde 900 sterline aldığı Aston Martin DB5 Vantage, 45 yıl garaj yolunda unutulmasının ardından yeniden doğdu ve günümüzde 1 milyon sterlinin üzerinde bir değere ulaştı.

Hikaye, 1970'lerde profesyonel hayatına yeni başlayan genç tamirci John Williams'ın çocukluk hayalini gerçekleştirmesiyle başladı. O dönemde hatırı sayılır bir meblağ olan 900 sterlin biriktirerek, yedi yaşındaki bir Aston Martin DB5 Vantage modelini satın aldı. Bu araç, Williams için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda büyük bir tutkuydu.

Williams, arabasını dört yıl boyunca günlük olarak kullandı. Ancak, Orta Doğu'dan gelen bir iş teklifini kabul ettiğinde, Aston Martin'i satmaya gönlü el vermedi. Williams, değerli otomobilini tam 45 yıl boyunca garaj yolunda kaderine terk etti!

Tahmin edileceği gibi, yıllarca açık havada bekletilen ve hatta komşuların çocuklarının oyun alanı haline gelen Aston Martin, çok kötü durumdaydı: Boyası dökülmüş, yosun tutmuş, iç mekanı kirli ve alüminyum gövdesi oksitlenmişti.

Ancak Williams, arabanın tek parça kalmasını fırsat bilerek restorasyona karar verdi. Otomotiv dünyasındaki bağlantılarını kullanan Williams, klasik otomobil restorasyonunda uzmanlaşmış Aston Martin Works ile ortaklık kurdu.

Yenileme çalışması tam 3 yıl sürdü

Restorasyon, tam üç yıl sürdü ve 2.500 saat titiz çalışma gerektirdi.

Şasi ve dış paneller yeniden şekillendirildi, motor restore edildi ve iç mekan yepyeni bir görünüme kavuştu.

Bugün, araç sanki John Williams'a anahtarları ilk teslim edildiği günkü gibi, pırıl pırıl görünüyor.

John Williams'ın Aston Martin DB5 Vantage'ı, artık bir milyon sterlinin üzerinde değere sahip bir şaheser. Bu astronomik değer, modelin nadirliğinden kaynaklanıyor: Sadece 1.022 adet üretilen DB5'lerden yalnızca 39 tanesi Vantage versiyonuydu.

DB5, aynı zamanda "Goldfinger" filmiyle popüler kültür ikonu haline gelen ve James Bond'un otomobili olarak ün kazanan modeldir. Kaputunun altında 325 beygir gücünde 4.0 litrelik altı silindirli bir motor barındıran bu klasik, 100 km/s hıza sadece 6,5 saniyede ulaşabiliyordu; bu da onu döneminin en iyi yol otomobillerinden biri yapıyordu.

Astronomik değerine rağmen John Williams'ın çok sevdiği bu arabayı satmaya niyeti yok. DB5, onun için sadece bir yatırım değil, onlarca yıllık bir tutkunun ve hayatının bir parçasının sembolü olmaya devam ediyor.