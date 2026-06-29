Sevilla Belediyesi olgunlaşan portakalları her yıl tek tek topluyor. Toplanan meyveler çöpe atılmıyor; gıda sanayisinden enerji üretimine kadar farklı alanlarda değerlendiriliyor. Böylece hem sokakların temizliği sağlanıyor hem de ekonomik değer elde ediliyor.

İNGİLTERE'DE MARMELATA DÖNÜŞÜYOR

Sevilla'da yetişen acı portakalların önemli bir bölümü İngiltere'ye gönderiliyor. Burada geleneksel portakal marmelatı üretiminde kullanılan meyveler, reçel ve bazı gıda ürünlerinin yapımında da değerlendiriliyor.

Portakal çiçeklerinden elde edilen 'neroli' yağı ise parfüm ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Bu nedenle kentteki ağaçlar yalnızca görüntü amaçlı değil, aynı zamanda ekonomik değeri yüksek bir kaynak olarak görülüyor.

PORTAKALLAR ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Sevilla Belediyesi son yıllarda topladığı portakalların bir bölümünü biyogaz üretiminde kullanmaya başladı. İşlenen meyvelerden elde edilen biyogaz, elektrik üretiminde değerlendiriliyor ve belediyeye ait bazı tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Yaklaşık 50 bin portakal ağacıyla Sevilla, dünyanın en fazla sokak portakal ağacına sahip şehirleri arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca meyve veren bu ağaçlar, sofraya gelmek yerine farklı sektörlerde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.