Çin merkezli alışveriş platformu Temuz, Türkiye'de resmi temsilcilik açmadan faaliyetlerine devam ediyor. Son dönemde tüketicilerin şikayetinin artması sonucu bakanlık harekete geçti. Alışverişlerde T.C.kimlik numaralarının istenmesi ve iade süreçlerinde yaşanan problemlere tepkiler çığ gibi büyüdü. Şimdiye kadar Temu hakkında 50 bini aşkın şikayet yapıldığı bildirildi.

KİMLİK NUMARASI İSTİYOR

Temu’nun, Türkiye’deki müşterilerinden kimlik bilgisi talep etmesi ve 10 milyonun üzerinde vatandaşın verisine ulaştığı iddiaları, güvenlik kaygılarını artırdı. Uzmanlar, yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye’de kimlik verisi toplamasının ciddi riskler taşıdığını belirtti. Vatandaşlar ise platformun uygulamalarını şikayet siteleri ve bakanlık üzerinden duyurmaya devam ediyor.

TEMU'YLA İLGİLİ VATANDAŞLARIN YAPTIĞI ŞİKAYETLERDEN BAZILARI

Kullanıcıların yaptığı şikayetlerde öne çıkan bazı ifadeler şöyle:

Hülya: “Ücretsiz ürün seçmek isterken kimlik numaramı istediler, güvenemedim.”

Erdinç: “Ürün fiyatı iki katına çıktı, iade yaptım ama param hâlâ yok.”

Perihan: “İade için bir aydır bekliyorum, kimseye ulaşamıyorum.”

Güler: “Aldığım ürünler kalitesizdi, iade ettim ama vergiyi kestiler.”

TEMSİLCİLİKSİZ 43 MİLYAR LİRALIK CİRO YAPTI, 83'Ü YOLDA

ABC Gazetesi'nde yer alan habere göre Temu, Türkiye’de resmi temsilcilik açmadığı halde geçen yıl yaklaşık 43 milyar TL ciro yaptı. Bu yıl ise günlük 150 bin paket girişiyle 83 milyar TL ciro hedeflediği belirtiliyor. Temu’nun hem tüketici mağduriyetleri hem de veri güvenliği konusundaki tartışmalarla gündemde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN İNCELEME

Ticaret Bakanlığı’nın Temu hakkında yürüttüğü süreç sürerken, artan şikayetler sonrası kapsamlı bir inceleme başlatılması bekleniyor. Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunması ve veri güvenliğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.