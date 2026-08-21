İspanya'da kırsal nüfusun erimesini engellemek için yürütülen "Boşalan İspanya" politikaları kapsamında köyler farklı yöntemlere başvuruyor. Nüfusu her geçen gün azalan yerleşim yerlerinden Olmeda de la Cuesta beldesi ucuz arsa satıp ev yapma şartı koşarken, Arenillas köyü ise konutları tamamen ücretsiz tahsis edip yanında iş olanağı sağlıyor.

TAŞINMAZLARI SATIŞA ÇIKARDILAR

Madrid’in iki saat doğusunda yer alan ve 3000 kişinin yaşadığı Olmeda de la Cuesta beldesi, tarihi merkezinde 30’dan az kalan nüfusu korumak amacıyla taşınmazlarını ihaleyle satışa çıkardı.

Okulun 40 yıl önce kapandığı ve doktorun haftada bir gün geldiği köyde hem belediye hem de Maliye Bakanlığı arsa satışları düzenliyor. Belediye, büyüklüğü 205 metrekareye ulaşan 8 arsayı 200 ila 1.300 avro arasında değişen başlangıç fiyatlarıyla satışa sunarken, ihaleyi kazananların iki buçuk yıl içinde ev veya iş yeri inşa etmesini şart koşuyor.

İspanya Resmi Devlet Gazetesi’nde yayımlanan Maliye Bakanlığı ilanında ise 15 kırsal parsel üç kademeli ihaleye çıkarıldı. Fiyatlar ilk çağrıda 105 avrodan başlarken, süreçte oluşan tüm masraflar ve ev yapım giderleri alıcıya ait kılınıyor. Belediye Başkanı Jose Luis Regacho, köyde iş imkanı bulunmadığını belirterek bu arazilerin bağımsız geliri olan kişilere hitap ettiğini vurguladı.

BEDAVA EV VERİLİYOR

Arsa satışı yönteminin aksine Soria vilayetine bağlı Arenillas köyü ise mülkiyet devri yapmadan tam destek modeli uyguluyor. 50 kişinin yaşadığı köyde belediye ve yerel dernekler tarafından restore edilen taş evler, köye yerleşmeyi kabul eden ailelere kira alınmadan tahsis ediliyor. Ayrıca yerleşen aile fertlerine belediye bünyesinde bakım işleri veya köy barının işletmesi verilerek iş garantisi sağlanıyor. Köydeki okul sistemini canlı tutmak adına başvurularda çocuklu ailelere öncelik tanınıyor.

FARKLI BELEDİYELER DE YAPIYOR

Emlak platformu Idealista verilerine göre İspanya genelinde farklı belediyeler de benzer adımlar attı. Rubia beldesi dönemsel hibe ve ucuz sosyal konut sunarken, Griegos köyü 3 ay ücretsiz kira desteği verdi, Ponga beldesi ise yeni taşınan çiftlere ödeme yapılan programlar düzenledi. Yetkililer, AB dışı ülke vatandaşlarının bu tür programlara katılabilmesi için oturum izni, NIE numarası ve belediye kaydı almasının yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.