Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle 2027 yılında trafik cezalarına uygulanacak yeni tutarlar hesaplandı.
Şehir içi yollarda hız sınırının 50 km/sa olduğu bir güzergâhta, limitin aşılması durumunda sürücüleri binlerce liralık cezalar bekliyor. Yeni hesaplamaya göre 50 km/sa hız sınırının bulunduğu bir yolda 56-60 km/sa hızla ilerleyen sürücülere 2.556,60 TL ceza uygulanabilecek. Hızın 61-65 km/sa seviyesine çıkması durumunda ceza 5.113,20 TL'ye yükselecek.
66-70 km/sa hızla seyredenlerin cezası 7.669,80 TL, 71-75 km/sa hızla gidenlerin cezası ise 10.226,40 TL olacak. Hız aşımının artmasıyla birlikte yaptırımlar da ağırlaşacak.
76-85 km/sa hızla ilerleyen sürücüler 15.339,60 TL, 86-95 km/sa hızla gidenler 19.174,50 TL ceza ödeyecek. 96-105 km/sa hızla seyredenlere uygulanacak ceza 25.566 TL'ye, 106-115 km/sa hızla gidenlere uygulanacak ceza ise 31.957,50 TL'ye çıkacak.
50 km/sa hız sınırının bulunduğu yolda 116 km/sa ve üzerinde hız yapan sürücülere kesilecek ceza 38.349 TL olacak.
|Hız sınırı aşımı
|2026 cezası
|2027 hesaplanan
|6-10 km/sa
|2.000 TL
|2.556,60 TL
|11-15 km/sa
|4.000 TL
|5.113,20 TL
|16-20 km/sa
|6.000 TL
|7.669,80 TL
|21-25 km/sa
|8.000 TL
|10.226,40 TL
|26-35 km/sa
|12.000 TL
|15.339,60 TL
|36-45 km/sa
|15.000 TL
|19.174,50 TL
|46-55 km/sa
|20.000 TL
|25.566 TL
|56-65 km/sa
|25.000 TL
|31.957,50 TL
|66 km/sa ve üzeri
|30.000 TL
|38.349 TL