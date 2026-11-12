Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle 2027 yılında trafik cezalarına uygulanacak yeni tutarlar hesaplandı. Şehir içi yollarda hız sınırının 50 km/sa olduğu bir güzergâhta, limitin aşılması durumunda sürücüleri binlerce liralık cezalar bekliyor. Yeni hesaplamaya göre 50 km/sa hız sınırının bulunduğu bir yolda 56-60 km/sa hızla ilerleyen sürücülere 2.556,60 TL ceza uygulanabilecek. Hızın 61-65 km/sa seviyesine çıkması durumunda ceza 5.113,20 TL'ye yükselecek. 66-70 km/sa hızla seyredenlerin cezası 7.669,80 TL, 71-75 km/sa hızla gidenlerin cezası ise 10.226,40 TL olacak. Hız aşımının artmasıyla birlikte yaptırımlar da ağırlaşacak. 76-85 km/sa hızla ilerleyen sürücüler 15.339,60 TL, 86-95 km/sa hızla gidenler 19.174,50 TL ceza ödeyecek. 96-105 km/sa hızla seyredenlere uygulanacak ceza 25.566 TL'ye, 106-115 km/sa hızla gidenlere uygulanacak ceza ise 31.957,50 TL'ye çıkacak. 50 km/sa hız sınırının bulunduğu yolda 116 km/sa ve üzerinde hız yapan sürücülere kesilecek ceza 38.349 TL olacak. Hız sınırı aşımı 2026 cezası 2027 hesaplanan 6-10 km/sa 2.000 TL 2.556,60 TL 11-15 km/sa 4.000 TL 5.113,20 TL 16-20 km/sa 6.000 TL 7.669,80 TL 21-25 km/sa 8.000 TL 10.226,40 TL 26-35 km/sa 12.000 TL 15.339,60 TL 36-45 km/sa 15.000 TL 19.174,50 TL 46-55 km/sa 20.000 TL 25.566 TL 56-65 km/sa 25.000 TL 31.957,50 TL 66 km/sa ve üzeri 30.000 TL 38.349 TL

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