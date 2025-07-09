İtalya'nın kırsal bölgelerinde nüfusun azalmasıyla terk edilen köy ve kasabalar, sembolik bir rakam olan 1 euro (yaklaşık 50 TL) karşılığında satışa çıkarılan evlerle yeniden hayat bulmaya başladı. Projenin amacı, boş ve atıl durumdaki mülkleri yenileyerek ekonomik ve sosyal kalkınma yaratmak.

KAHVE FİYATINA EV SAHİBİ OLMAK!

"Bir fincan kahveden daha ucuz" sloganıyla tüm dünyada ses getiren proje, özellikle uluslararası yatırımcılar ve turistler arasında popülerlik kazandı. Ancak bu cazip fırsat, göründüğü kadar basit değil. Çoğu belediye, alınan evlerin birkaç yıl içinde restore edilmesini zorunlu tutuyor. Ayrıca evlere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle açık artırmalar düzenleniyor ve fiyatlar sıklıkla başlangıç rakamının üstüne çıkıyor.

KOMŞU KÖYLERE DE SIÇRADI

Tüm bu eleştirilere rağmen projeye katılan köy ve kasabaların sayısı her geçen gün artıyor. Kuzey Sardunya'daki Sedini kasabası da projeye dahil olmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Tarihi dokusu ve denize yakınlığıyla dikkat çeken Sedini, kısa süre içinde yeni sakinlerini ağırlamayı planlıyor.

SİCİLYA'DA 7 MİLYON EUROLUK BAŞARI

Projenin başarısını gösteren en önemli örneklerden biri, Sicilya'nın küçük kasabası Mussomeli'de yaşandı. 2017 yılından bu yana Mussomeli'de 125'ten fazla ev, sembolik fiyatlarla satıldı. Belediye yetkilileri bu satışların inşaat sektörü, yerel esnaf, restoranlar ve turistik işletmelere yaklaşık 7 milyon euroluk gelir sağladığını belirtiyor.

Ayrıca evleri görmek için Mussomeli'yi ziyaret eden yaklaşık 6 bin turist sayesinde kasaba ekonomisi ciddi oranda canlandı. Restoranlar, konaklama tesisleri ve yerel işletmeler bu ziyaretlerden büyük gelir elde etti.