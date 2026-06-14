Yaklaşık 402 milyon sterlin maliyetle hayata geçirilmesi planlanan proje henüz değerlendirme aşamasında bulunuyor. Yerel yönetim tarafından yürütülen çalışmaların ardından projenin 2030'lu yılların başlarında başlaması öngörülüyor. İnşaat sürecinin yaklaşık sekiz yıl sürmesi beklenirken, tünelin en erken 2038-2040 döneminde hizmete alınabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, tünelin tamamlanması halinde adalar arasındaki ulaşımın hava koşullarından daha az etkilenmesini ve yolculuk sürelerinin önemli ölçüde kısalmasını bekliyor.

DENİZİN ALTINDA KALICI BAĞLANTI KURACAK

Planlanan yapı, Yell Sound adı verilen geçiş noktasının altından geçecek. Mühendislik çalışmalarına göre tünel, deniz tabanının yaklaşık 50 metre altında yer alacak ve adalar arasında kesintisiz kara yolu bağlantısı sağlayacak. Proje kapsamında bakım maliyetlerinin karşılanabilmesi için geçiş ücretlerinin uygulanması da değerlendiriliyor.

FERİBOT FİLOSU YAŞLANIYOR

Shetland'daki feribot filosunun ortalama yaşı 30 yılın üzerine çıkmış durumda. Bazı gemiler ise 40 yıldan uzun süredir hizmet veriyor. Artan bakım giderleri, personel bulma zorlukları ve hava koşullarına bağlı sefer iptalleri nedeniyle yerel yönetim uzun vadeli alternatifler üzerinde çalışıyor.

Yetkililer, tünelin hayata geçirilmesi halinde yalnızca ulaşımın kolaylaşmayacağını, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin de hızlanacağını düşünüyor. Benzer projelerin uygulandığı Faroe Adaları'nda yolculuk sürelerinin önemli ölçüde azaldığı ve bazı bölgelerde nüfus artışının görüldüğü belirtiliyor.

DÖRT FARKLI TÜNEL SEÇENEĞİ MASADA

Yell projesi, Shetland Adaları'nda değerlendirilen tek tünel değil. Yerel yönetim, Whalsay, Unst ve Bressay adaları için de benzer sabit bağlantı seçeneklerini inceliyor. Yell hattı ise hem teknik uygunluğu hem de yoğun kullanımı nedeniyle pilot proje olarak öne çıkıyor.

Projeye ilişkin nihai kararın önümüzdeki yıllarda verilmesi beklenirken, yerel yöneticiler tünelin hayata geçmesi durumunda bölgenin ulaşım altyapısında son yılların en büyük değişimlerinden birinin yaşanacağını ifade ediyor.