Amasya'nın Helvacı Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, Semih K. yönetimindeki 05 DA 332 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, Metin Bülbül'e ait evin bahçesine savrulduktan sonra duvara çarparak ters döndü.

Evin duvarında hasar oluşan kazada sürücü Semih K. ile araçta bulunan Fatma Ö., Tuğçe Ö., Onur G. ve Furkan G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

EVDE YAŞAYAN KİŞİ SESTEN KORKMUŞ

Helvacı Mahallesi Muhtarı Ahmet Köseoğlu, araçtaki 5 kişinin de yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü söyledi. Köseoğlu, evde yaşayan kişinin durumuna ilişkin, “O da sesi duyunca biraz korkmuş. Allah'a şükür onda da bir problem yok” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.