Rusya vatandaşları, geçen yıl yurt dışı seyahatlerine yaklaşık 50 milyar dolar harcadı. Moscow Times’ın haberine göre, güçlü ruble ve iyileştirilmiş uçuş bağlantıları, yurtdışı turizminin yükselmesine yol açtı. Rusya Merkez Bankası’nın ön verileri, seyahat hizmetleri kategorisindeki ithalatın 49,7 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

TÜRKİYE ZİRVEDE, BAE İKİNCİ SIRADA

Rus turistlerin yurt dışına çıkışları da artış gösterdi. Rusya sınır teşkilatı verilerine göre, yurt dışına yapılan seyahatlerin sayısı yüzde 15,6 artarak 13,4 milyona ulaştı. 2025 yılında Ruslar, bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla toplam 31,5 milyon kez yurtdışına seyahat etti.

Türkiye, yıllık yüzde 3 artış ve 4,61 milyon seyahatle en popüler destinasyon olmayı sürdürdü. Onu, yüzde 17 artış ve 1,72 milyon seyahatle Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Mısır (1,62 milyon, %36 artış), Çin (1,36 milyon, %34 artış) ve Tayland (885 bin 760) diğer öne çıkan destinasyonlar oldu. Tayland ise yüzde 5,3’lük düşüşle tek büyük gerileme yaşayan ülke oldu.

PAKET TURLAR HIZLA BÜYÜYOR

Organize turizm pazarı, genel turizmden daha hızlı büyüme gösterdi. Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerine göre, tur toplayıcı Sletat.ru ve büyük tur operatörlerinin verileri, paket turların satışlarının yüzde 25-30 oranında arttığını gösterdi.