Victoria’s Secret’ın ikonik Fantasy Bra tasarımı, 2018’den sonra ilk kez podyuma geri döndü. Markanın bu yılki gösterişli tasarımını taşıyan isim ise reality şov yıldızlığından güzellik girişimciliğine uzanan kariyeriyle tanınan Kylie Jenner oldu. 29 yaşındaki Jenner’ın podyumdaki görünümünde en çok konuşulan parça, değerinin 50 milyon dolar olduğu belirtilen mücevherlerle süslü sütyendi.

4 BİN 410 ELMASLA SÜSLENDİ

Vogue’dan Max Berlinger’in haberine göre Victoria’s Secret, Fantasy Bra’nın dönüşünü son derece iddialı bir tasarımla kutladı. 75,54 karatlık, parlak kesim canlı sarı bir elmasın çevresine yerleştirilen 4 bin 410 doğal elmasla hazırlanan sütyenin değeri 50 milyon dolar olarak açıklandı.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki tasarımın tamamlanması için 15 zanaatkâr 1.000 saatten fazla mesai yaptı. Böylece Fantasy Bra, serinin bugüne kadarki en yüksek değerli tasarımı oldu. Önceki en pahalı modelin değerini yaklaşık 35 milyon dolar geride bıraktı.

KYLIE JENNER PODYUMDA GÖZ KAMAŞTIRDI

Instagram’da 380 milyon takipçisi bulunan Kylie Jenner, podyuma transparan görünümlü mini etek, şeffaf topuklu ayakkabılar ve beyaz tüylü kanatlarla çıktı. Ancak gecenin en çok konuşulan ayrıntısı, Jenner’ın taşıdığı 50 milyon dolarlık Fantasy Bra oldu.

Victoria’s Secret’ın baş kreatif yöneticisi Adam Selman, tasarımın geri dönüşünde hayranların yoğun ilgisinin etkili olduğunu belirtti. Selman, Fantasy Bra’nın önceki defilede izleyicilerin en çok görmek istediği unsurlardan biri olduğunu ve bu nedenle tasarımı sıra dışı bir şekilde geri getirmek istediklerini söyledi.

Selman’a göre Fantasy Bra, yalnızca bir mücevher değil, müze kalitesinde ve gösterişli bir sanat eseri niteliği taşıyor.

30 YILLIK FANTASY BRA GELENEĞİ

Victoria’s Secret’ın Fantasy Bra geleneği 1996 yılında başladı. İlk tasarım, Claudia Schiffer tarafından bir dergi reklamında tanıtıldı ve 1 milyon dolar değerindeydi.

Geleneğin yıllar içindeki en dikkat çekici tasarımları arasında şunlar yer aldı:

- 1999: Heidi Klum’un taşıdığı 10 milyon dolarlık Millennium Bra.

- 2000: Gisele Bündchen’in giydiği 15 milyon dolarlık Red Hot Fantasy Bra.

- 2018: Elsa Hosk’un taşıdığı 1 milyon dolarlık Atelier Swarovski Fantasy Bra.

- 2026: Kylie Jenner’ın podyuma taşıdığı 50 milyon dolarlık Fantasy Bra.

TASARIMIN EN BÜYÜK ZORLUĞU NEYDİ?

Altın ve elmaslardan oluşan, kumaş içermeyen bir sütyenin hem vücuda tam oturması hem de rahat kullanılabilmesi tasarım ekibinin en büyük zorluklarından biri oldu. Arabo, kâğıt üzerinde başarılı görünen bir tasarımın vücut üzerinde aynı sonucu vermeyebileceğini belirtti.

Bu nedenle Kylie Jenner’ın ölçüleri birebir alınarak tasarım ona özel hazırlandı. Her kıvrımın, elmasın ve altın parçanın dikkatle yerleştirildiği çalışma boyunca hem görünüm hem de kullanım rahatlığı gözetildi.

Vogue’un değerlendirmesine göre Fantasy Bra, gösterişli bir pazarlama hamlesi olmasının yanı sıra moda ve eğlence dünyasının ilgisini yıllardır canlı tutan ikonik bir geleneğin parçası olmayı sürdürüyor. Kylie Jenner’ın taşıdığı 50 milyon dolarlık tasarım ise bu geleneğin en pahalı örneği olarak kayda geçti.