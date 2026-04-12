Microsoft güvenlik ekibinin yaptığı çalışmalar Android ekosistemini ciddi şekilde etkileyen bir güvenlik açığını tespit etmeyi başardı. Dünya çapında pek çok kullanıcısı bulunan bir yazılım geliştirme kiti yani SDK olan EngageLab SDK'da göze çarpan bir güvenlik açığının 50 milyondan fazla Android model akıllı telefon kullanıcısı için potansiyel risk oluşturduğu bildirildi. Kullanıcılara uyarı gönderildi.

İZİNSİZ ERİŞİM RİSKİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR

Dünya teknoloji devi Microsoft, 5 milyondan fazla Android kullanıcısını etkileyebilecek bir güvenlik açığını tespit etti. Güvenlik açığının özelikle kripto para cüzdanı uygulamalarını hedef aldığı belirtildi. Yapılan çalışmalara göre bu uygulamaların toplam kurulumu 30 milyon kullanıcının üzerinde ve diğer uygulamalar da hesaba katıldığında risk altındaki kullanıcı sayısı 50 milyonu aşmış durumda.

Bahsi geçen sistem açığı kötü niyetli bir uygulamanın aynı cihaz içerisindeki başka bir uygulamanın yetkilerine erişerek sistem güvenlik sınırlarını aşmasına imkan tanıyor. Bu risk kullanıcının kişisel verilerine izinsiz erişim imkanı sunuyor.

YETERİNCE DOĞRULAMADAN KABUL ETMESİ RİSKİ DOĞURUYOR

Yapılan araştırmaya göre saldırganlar cihazda bulunan kötü amaçlı bir uygulamayı kullanarak bu güvenlik açığında faydalanıyor. Bu şekilde uygulamanın iç dizinine erişim sağlayabilen kötü amaçlı yazılım kişisel veriler, kimlik bilgileri ve finansal bilgiler gibi son derece hassas ve hayati bilgilere erişebiliyor.

Yaşanan sorunun temelinde, EngageLab SDK'nn uygulama içi güvenli ortamda çalışma sistemine rağmen dışarıdan gelen bazı komutları yeterli seviyede doğrulamadan 'güvenilir' sınıfına alması yatıyor. Bu da normal şartlarda faydalı sayılan SDK'yı potansiyel bir risk unsuru haline getiriyor. Açığın özellikle kripto para uygulamalarında tespit edilmiş olması riskin finansal boyutunu ortaya koyuyor.