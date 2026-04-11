Microsoft’un güvenlik araştırmacıları, Android ekosistemini ilgilendiren ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Yaygın olarak kullanılan üçüncü taraf bir yazılım geliştirme kiti (SDK) olan EngageLab SDK içinde tespit edilen bu zafiyetin, 50 milyondan fazla Android kullanıcısını potansiyel risk altına soktuğu bildirildi.

KRİPTO PARA UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ HEDEF

Araştırmalara göre açık, özellikle kripto para cüzdanı uygulamalarını etkiliyor. Bu kategorideki uygulamaların toplam indirme sayısının 30 milyonu aştığı, diğer etkilenen yazılımlarla birlikte toplam riskli kurulum sayısının ise 50 milyondan fazla olduğu belirtiiyor.

Güvenlik açığı, kötü niyetli bir uygulamanın aynı cihazda bulunan başka bir uygulamanın yetkilerini dolaylı olarak kullanabilmesine olanak tanıyor. Bu durum, Android’in uygulama izolasyon yapısını zayıflatarak sistem güvenlik sınırlarının aşılmasına yol açabiliyor.

KULLANICI VERİLERİ TEHLİKE ALTINDA

Söz konusu zafiyetin istismar edilmesi halinde saldırganlar, cihazda bulunan zararlı bir uygulama üzerinden hedef uygulamaların iç dizinlerine erişebiliyor. Bu da kişisel bilgiler, kimlik verileri ve finansal bilgilerin sızdırılması gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek bir güvenlik riski oluşturuyor.

SORUNUN KAYNAĞI YETERSİZ DOĞRULAMA

Uzmanlara göre problemin temelinde, EngageLab SDK’nın uygulama içinde güvenli bir ortamda çalışmasına rağmen dışarıdan gelen bazı komutları yeterince doğrulamadan güvenilir kabul etmesi yer alıyor. Bu durum, normalde faydalı bir geliştirme aracı olan SDK’yı potansiyel bir saldırı noktasına dönüştürüyor.

50 MİLYON KULLANICI ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Özellikle milyonlarca indirmeye sahip kripto para uygulamalarının etkilenmesi, açığın ciddiyetini artırıyor. Toplamda 50 milyondan fazla kullanıcının risk altında olabileceği belirtiliyor.

AÇIK 2025’TE TESPİT EDİLDİ, GÜNCELLEMEYLE KAPATILDI

Microsoft, güvenlik açığını ilk olarak Nisan 2025’te tespit ederek ilgili taraflara bildirdi. EngageLab ise sorunu Kasım 2025’te yayınladığı 5.2.1 sürümüyle giderdi. Google da güvenlik riski taşıyan bazı uygulamaları Play Store’dan kaldırarak ek önlemler aldı.