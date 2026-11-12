İngiltere'nin güney kıyısındaki Poole Körfezi'nde 1989 yılında gerçekleştirilen uygulamada, kömür külünden üretilen bloklar deniz tabanına yerleştirildi. Aradan geçen yıllarda bu yapıların çevresinde balıklar ve çeşitli omurgasız deniz canlıları görülmeye başladı. Yapay resif, deniz tabanına bırakılan malzemelerin zaman içinde nasıl bir yaşam alanına dönüşebileceğini gösteren örneklerden biri haline geldi.

DENİZİN DİBİNDE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTU

Kömür külünden hazırlanan bloklar, deniz tabanında sert yüzeyler oluşturarak canlıların tutunabileceği ve barınabileceği alanlar meydana getirdi. Zamanla bu yüzeylere yerleşen deniz canlıları, başlangıçta boş olan yapıların görünümünü değiştirdi.

Yapay resifin çevresinde yapılan gözlemlerde, balıkların yanı sıra farklı omurgasız türleri de kaydedildi. Araştırmacılar, incelenen diğer noktalara kıyasla yapay resif bölgesinde daha fazla hayvana rastladı.

Böylece onlarca yıl önce denize indirilen bloklar, zaman içinde canlıların kullandığı bir su altı yaşam alanına dönüştü.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN SONUÇ ŞAŞIRTTI

1989 yılında başlatılan uygulama, yapay resiflerin uzun vadede nasıl değiştiğini incelemek açısından önemli bir örnek oluşturdu. Deniz tabanına yerleştirilen yapıların çevresinde zamanla oluşan canlı toplulukları, araştırmacıların dikkatini çekti.

Çalışma, uygun biçimde tasarlanmış sert yüzeylerin deniz canlılarına yeni yaşam alanları sağlayabileceğini gösteriyor. Özellikle doğal sert zeminlerin sınırlı olduğu bölgelerde bu tür yapılar, bazı canlıların barınmasına ve çoğalmasına yardımcı olabiliyor.

Poole Körfezi'ndeki yapay resif, denizin dibine bırakılan 50 tonluk malzemenin yaklaşık 37 yıl sonra nasıl farklı bir görünüme kavuştuğunu ortaya koyuyor.