Artan stres ve yoğun metropol temposu, 50 yaş üstü kişileri seyahat ederken fiziki performans gerektiren rotalar yerine daha sakin, az stresli ve doğaya yakın destinasyonlara yönlendiriyor.

Turizm ve refah uzmanlarına göre bu kriterleri en iyi karşılayan ülke Kosta Rika olarak öne çıkıyor.

Kuzey Amerika'da bir seyahat acentesinin başkanı olan Lee Barnes, Kosta Rika’daki yaşam tarzının insanları bir kısıtlanma hissi yaşatmadan yavaşlamaya teşvik ettiğini ifade ediyor. 50 yaş üstü turistler burada kendi tempolarında aktif olabiliyor, yağmur ormanlarında yürüyüş yapıp kaplıcalarda dinlenebiliyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE 'PURA VİDA' FELSEFESİ

Kosta Rika, 12 farklı iklim bölgesinde dünya biyolojik çeşitliliğinin %6’sına ev sahipliği yapıyor. Trafalgar CEO'su Simon Jones, ülkenin "pura vida" (saf/yalın yaşam) felsefesinin sakin bir yaşam biçimini desteklediğini belirtiyor. Jones ayrıca bölgedeki bakımlı, düzgün yürüyüş yolları ile sıcak su kaynaklarının ağrı giderici etkilerine dikkat çekiyor.

ORGANİK ÜRÜNLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Beslenme düzeni, Kosta Rika'nın sunduğu bir diğer temel unsuru oluşturuyor. Yerel topluluklar organik ürünlere ve taze deniz ürünlerine öncelik veriyor. Ziyaretçiler, aileler aracılığıyla nesilden nesile aktarılan mutfak geleneklerini keşfetme imkânı buluyor.

Bölgedeki aktiviteler arasında geleneksel yöntemlerle tortilla yapımı ve palmiye kalbi yetiştirilen plantasyon gezileri yer alıyor.

Sağlıklı yaşlanma sürecinde aktif kalmak isteyenler için de çeşitli seçenekler sunuluyor. Uzmanlar, Tortuguero Milli Parkı'nda tekne turları yapılmasını ve Monteverde'de kuş gözlemciliği etkinliklerini öneriyor.

Bir diğer seyahat acentesi kurucusu Ward Luty, Karayip ve Pasifik kıyılarını birleştiren 280 kilometrelik Camino de Costa Rica rotasını öne çıkarıyor. Acente temsilcisi Arnaud Dietegar ise sağlıklı yaşlanmanın meraklı ve ilgili kalmaktan geçtiğini vurgulayarak Papagayo Yarımadası’ndaki tatil köyünde açılan tenis, padel ve pickleball kortlarına sahip spor kompleksini örnek gösteriyor.