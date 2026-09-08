Şarkıcı Zara, sanat kariyerinin yanında eğitim hayatını da sürdürüyor. İngiltere’de alternatif tıp eğitimi alan 50 yaşındaki sanatçı, okulundaki son durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak 3. sınıfa geçtiğini duyurdu.

“OLAĞANÜSTÜ BİR MEYDAN OKUMA”

Eğitim sürecini kendisi için önemli bir deneyim olarak gören Zara, bu yolculuğu “olağanüstü bir meydan okuma” olarak nitelendirdi. Sanatçı, yoğun müzik kariyerine rağmen akademik eğitimini sürdürmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

2. SINIFTAN ALTTAN DERSLERİ VAR

Zara, 3. sınıfa geçmesine rağmen 2. sınıftan kalan birkaç dersi bulunduğunu da açıkladı. Eğitimini aksatmadan devam ettirmeye çalışan sanatçı, bu sürecin kendisi için hem zorlayıcı hem de heyecan verici olduğunu belirtti.

TIP ALANINA İLGİSİ YILLARA DAYANIYOR

Tıp bilimine uzun süredir ilgi duyduğunu ifade eden Zara, karşısına çıkan bu eğitim fırsatını değerlendirdiğini söyledi. İngiltere’de aldığı alternatif tıp eğitimiyle müzik kariyerinin dışında farklı bir alanda da kendisini geliştirmeye devam ediyor.