Betavolt'un açıklamasına göre BV100 modeli batarya; şarj ya da bakım ihtiyacı duymadan tam 50 yıl boyunca çalışabiliyor. Şu anda 15x15x15 milimetre ölçülerinde üretilen batarya, 100 mikrowatt güç ve 3 volt gerilim sağlıyor.

Bir yıl önce tanıtılan bu devrim niteliğindeki minyatür batarya, nikel-63 izotopunun radyoaktif bozunması sonucu ortaya çıkan enerjiyi kullanıyor. Betavolt'un BV100 adını verdiği batarya yalnızca bir madeni para büyüklüğünde ve enerji üretiminde çarpıcı bir kapasiteye sahip.

ŞARJ ETMEK TARİHE KARIŞACAK

Bataryanın içinde nikel-63 katmanları arasında tek kristalli yarı iletken malzemeler yer alıyor. Bu yapı sayesinde batarya, 3.300 megawatt-saat enerji depolayabiliyor ve geleneksel lityum bataryalara kıyasla on kat daha fazla enerji yoğunluğu sunuyor.

Atom enerjili bataryaların yaygınlaşması; tıbbi cihazlardan savunma teknolojilerine, uzak bölgelerdeki iletişim araçlarından uzay teknolojilerine kadar birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip. Ancak aynı zamanda kötü niyetli kullanımlar ve güvenlik endişeleri de teknoloji kamuoyunun gündeminde.

Batarya şimdiki haliyle henüz bir dizüstü bilgisayarı ya da akıllı telefonu çalıştırabilecek kapasitede olmasa da, sürekli güç gerektiren küçük cihazlar ve drone'lar için oldukça uygun.

İlerleyen dönemde daha güçlü modeller geliştirmeyi hedefleyen Betavolt, 2025'in son çeyreğine dek bataryanın 1 watt'lık versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.