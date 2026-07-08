Open Earth Monitor projesi araştırmacıları, uydu verileri ve yapay zeka algoritmaları kullanarak doğal alanların 2080 yılına kadar geçireceği değişimi modelledi. En kötü senaryoya dayanan çalışmada, kuraklığın etkisiyle çöl alanlarının iki katına çıkacağı saptandı.

ARAŞTIRMANIN EN KÖTÜ SENARYOSU NELERİ KAPSIYOR?

Hesaplamalar, küresel sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyede kalacağını öngören RCP 8.5 senaryosuna dayanıyor. Bu modele göre, karasal bölgelerin orta kesimleri daha sıcak ve kurak hale gelerek geleneksel çayırların yerini çöl bitki örtüsüne bırakacak.

Mevcut durumda toprakların yüzde 6'sını kaplayan çöl biyomunun, yaklaşık 471.000 kilometrekare genişleyerek toplam yüz ölçümünün yüzde 11,9'una ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte iğne yapraklı ve serin ormanlar küçülürken, nemli ormanlar kuraklığa dayanıklı bitki örtüsüne dönüşecek.

ÇÖLE DÖNÜŞME RİSKİ ALTINDAKİ ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Modelleme sonuçlarına göre, 2061-2080 yılları arasında mevcut bozkır veya orman yapısını kaybederek tamamen çöl biyomuna dönüşmesi öngörülen en büyük yerleşim yeri 404 binden fazla nüfusuyla Kaliforniya'daki Bakersfield oldu.

Çalışmada iklim değişikliğine karşı en savunmasız olan ve çölleşme listesinde yer alan şehirler şu şekilde sıralandı:

Bakersfield (Kaliforniya)

Reno (Nevada)

Lancaster (Kaliforniya)

Pueblo (Colorado)

Sparks (Nevada)

Rio Rancho (Yeni Meksika)

Kennewick (Washington)

Pasco (Washington)

Grand Junction (Colorado)

Richland (Washington)

COĞRAFİ KAYMA HANGİ BÖLGELERİ ETKİLEYECEK?

Raporda, Arizona, New Mexico ve Güney Kaliforniya'da bulunan mevcut çöl sınırlarının sabit kalmayacağı, iklimsel kaymayla birlikte doğuya doğru ilerleyeceği belirtildi. Bu ilerlemeden en çok Teksas ve Colorado eyaletlerinin etkileneceği öngörülüyor.