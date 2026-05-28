Hollandalı Maaike Geurts ve Tibor Strausz çifti, İspanya’nın Castilla y León bölgesindeki Burgos eyaletinde yer alan Bárcena de Bureba köyünü satın aldı.

Yaklaşık 40 ila 50 yıldır yerleşim bulunmayan köy için ödenen bedelin 339 bin Euro (güncel kurla yaklaşık 18 milyon TL) olduğu açıklandı. Satın alma işleminin ardından köyde uluslararası bir ekolojik yaşam topluluğu kurulması amacıyla çalışmalara başlandı.

KÖYDE 60'TAN FAZLA ATIL YAPI BULUNUYOR

Bir dönem onlarca ailenin yerleşik olduğu köyde şu anda 60’tan fazla bina yer alıyor. Uzun süreli terk edilmişlik nedeniyle mevcut evlerin büyük bir kısmının restorasyona ihtiyaç duyduğu, bazılarının ise tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Projeyi yürüten çift, dünyanın farklı ülkelerinden insanları bölgeye davet ederek ortak bir yaşam alanı kurmayı hedefliyor. İlk etapta Hollanda’dan en az altı ailenin taşınması planlanan köye, farklı ülkelerden de yerleşim talebi olduğu aktarılıyor.

RESTORASYON VE ORTAK YAŞAM MODELİ

Köy projesine katılacak kişilerin sadece gayrimenkul satın alması değil, aynı zamanda fiziksel yenileme çalışmalarında da aktif görev alması bekleniyor. Projenin temelini; ortak üretim, paylaşım ekonomisi ve kolektif yaşam modeli oluşturuyor.

Köydeki temel altyapı çalışmalarına başlanmış durumda. Sürdürülebilirlik planı kapsamında şu adımlar atılıyor:

Enerji Tedariki: Elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla güneş enerjisi panelleri ve konteyner içine yerleştirilmiş özel batarya sistemleri kuruldu.

Su Yönetimi: Su ihtiyacı yakındaki nehirden temin ediliyor ve kurulan filtreleme sistemleriyle kullanılabilir hale getiriliyor.

Tarımsal Üretim: Köyde meyve ağaçları ve ortak bahçeleri kapsayan, "yenilebilir orman" olarak adlandırılan bir tarım alanı oluşturulması planlanıyor.

Projenin önündeki en önemli zorlukların başında, mevcut binaların yapısal durumu geliyor. Ciddi hasarlı evlerin yanı sıra, kırsal bölgelerin genelinde görülen sağlık hizmetlerine erişim, ulaşım imkanları ve internet altyapısının yetersizliği gibi unsurlar çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor.