Modern dünyanın gürültüsünden kaçmak isteyen çoktur ama bunu Yang kadar ileri götüren azdır.

Çin'in Hubei eyaletindeki sarp Liçuan Dağları'nda, yoğun ormanların gizlediği bir mağarada yaşayan bu adam, tam 50 yıldır gönüllü bir sürgün hayatı sürüyor.

Hikayesi, Qingyunji adlı bir YouTuber'ın o zorlu patikaları aşıp onu bulmasıyla ortaya çıktı.

KARDEŞLERİ KAÇTI, O KALDI

Yang'ın hikayesi aslında bir aile mirası. Ailesi neredeyse bir asır önce bu mağaraya yerleşmişti, ancak anne ve babası öldükten sonra 5 kardeşi, dağdaki zorlu hayata dayanamayıp şehirlere göç etti. Yang ise kalmayı seçti. Uçurumun altındaki mağarayı terk etmek yerine; taş, kerpiç ve ahşap kullanarak orayı korunaklı bir "yuvaya" dönüştürdü.

YAZIN SERİN, KIŞIN SICAK

Yang'a göre bu mağara, betondan daha konforlu. Yapısı sayesinde kışın ısıyı hapsediyor, yazın ise doğal klima etkisiyle serin kalıyor. Su ihtiyacını dağdaki berrak kaynaklardan karşılıyor, yemeğini odun sobasında pişiriyor.

ELEKTRİĞİ VAR AMA İNSANI YOK

Yang, tamamen ilkel bir hayat sürmüyor. Mağarasının girişinde, temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar enerji sağlayan bir elektrik direği var. Yani medeniyetin nimetlerinden (elektrik) faydalanıyor ama külfetlerinden (insanlar) uzak duruyor.

Yıllar önce hayvanlarla dolu olan ağıllar şimdi boş. Bazı ev işlerinin tek başına zor olduğunu kabul etse de Yang kararından dönmüyor: "Yalnızlık benim için bir sorun değil, dengemi korumanın yolu. Arkadaşa ihtiyacım yok."