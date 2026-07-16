Yaklaşık 60-70 metre çapındaki Darvaza Gaz Krateri, dünyanın en sıra dışı turistik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Gece boyunca yükselen yüzlerce alev nedeniyle "Cehennemin Kapısı" olarak anılan krater, her yıl binlerce ziyaretçiyi bölgeye çekiyor.

50 YILI AŞKIN SÜREDİR YANIYOR

Kraterin, 1970'li yılların başında Sovyet jeologlarının doğal gaz arama çalışmaları sırasında yerin çökmesiyle oluştuğu düşünülüyor. Zehirli metan gazının çevreye yayılmasını önlemek amacıyla ateşe verilen çukurun birkaç hafta içinde sönmesi bekleniyordu. Ancak yer altındaki zengin doğal gaz rezervleri nedeniyle alevler onlarca yıl boyunca yanmaya devam etti.

ALEVLERİN ŞİDDETİ BÜYÜK ORANDA AZALDI

Türkmenistan yönetimi son yıllarda krater çevresinde yeni doğal gaz kuyuları açarak yer altındaki gazı kontrollü şekilde çıkarmaya başladı. Uzmanlara göre bu çalışmalar, krateri besleyen gaz miktarını önemli ölçüde azalttı. Uydu verilerine göre alevlerin yaydığı ısı son üç yılda yüzde 75'ten fazla düştü.

Bilim insanları, kraterin tamamen sönmesinin kısa vadede kesin olmadığını belirtiyor. Ancak mevcut veriler, yarım asırdır aralıksız yanan "Cehennemin Kapısı"nın artık eski gücünü kaybettiğini ve gelecekte tamamen sönebileceğini gösteriyor.