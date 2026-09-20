Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı, usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören 81 yaşındaki Tuncer'in vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

50 YILLIK HAYAT ARKADAŞINI UĞURLADI

Okan Mermer'in haberine göre; Gülsen Tuncer'in cenazesinde 50 yıllık eşi Engin Ayça taziyeleri kabul etti. Hayat arkadaşını uğurlayan Ayça, yaşadığı üzüntüyü “Hayat arkadaşım, dostumla çok güzel şeyler yaşadık” sözleriyle dile getirdi.

Tuncer'in sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda isim de cenazede bir araya geldi.

MESLEKTAŞLARINDAN DUYGUSAL SÖZLER

Usta oyuncunun yakın arkadaşı Melike Demirbağ, Tuncer için “Sevgili ablam, çok anımız var. En son Altın Portakal Ödül Töreni'nde birlikteydik. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Metin Coşkun ise Tuncer'in çok sevdiği bir dostu olduğunu belirterek, “Çok sevdiğim bir dostumdu, kıymetli bir sanatçıydı. Dik duruşuyla da hep örnek oldu” dedi.

EŞİNDEN SON BAKIŞ

Birsen Altuntaş'ın çektiği videolarda, Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça'nın, cenaze töreni boyunca taziyeleri kabul ettiği görüldü. 50 yıllık hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurlayan Ayça'nın cenazedeki görüntüleri duygusal anlara sahne oldu.