1960’lardan kalma ve tadilata ihtiyacı olan evlerinde bir yıldan fazla süredir yaşayan iki ev sahibi, 50 yıllık eski halılarını söktüklerinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Mirror’da yer alan habere göre, Ağustos 2025’te satın aldıkları evi yenileme süreçlerini kayda alan çift, 1970’lerden kalma çiçek desenli turuncu halıları kaldırarak altındaki orijinal ahşap zemine ulaştı.

1960'LARDAN KALMA ORİJİNAL YAPI

Halı ve altındaki koruyucu tabaka kaldırıldığında, genel olarak iyi durumda olan meşe zemin tahtaları ortaya çıktı ancak kalorifer radyatörünün yakınında, geçmişte yapılan bir tamirat sırasında açılan deliğin uyumsuz bir ahşap parçayla kapatıldığı görüldü. Radyatörün her iki yanında da benzer yamalar tespit edildi.

Ev sahipleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, söz konusu zeminin 1960’lardan kalma ince meşe tahtalardan oluştuğunu belirterek orijinal yapıyı koruma isteklerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ise çifti zemini restore etmeye teşvik eden yorumlarda bulundu. Kullanıcılar, yamalı kısımlara rağmen ahşap zeminin korunmaya değer olduğunu vurgularken, çıkarılan eski halının bir kısmının kilime dönüştürülmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.