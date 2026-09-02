ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, Grey Wolf'un ilk operasyonel yeterliliğe ulaştığını duyurdu. Böylece helikopter, nükleer füze sahalarının korunması ve acil durumlarda güvenlik ekiplerinin bölgeye hızla ulaştırılması gibi görevleri yerine getirebilecek.

YÜZDE 50 DAHA HIZLI

MH-139A'nın en önemli avantajlarından biri hızı. Yeni helikopter, yerini aldığı UH-1N Huey'den yaklaşık yüzde 50 daha hızlı uçabiliyor ve aynı anda yaklaşık iki kat daha fazla güvenlik personeli taşıyabiliyor. Gelişmiş savunma, haberleşme ve navigasyon sistemleri de mürettebatın zorlu koşullarda görev yapmasını kolaylaştırıyor.

Helikopter, yaklaşık 309 km/saat azami hıza ve 760 kilometreye yaklaşan menzile sahip. Bu özellikler, geniş bir alana yayılan füze tesislerinde meydana gelebilecek bir güvenlik olayına daha kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyor.

Grey Wolf'un görevleri yalnızca personel taşımakla sınırlı değil. Helikopterler, Minuteman III kıtalararası balistik füzelerinin taşındığı konvoylara havadan güvenlik sağlamak, füze tesislerini korumak ve acil durumlarda silahlı müdahale ekiplerini bölgeye ulaştırmak için kullanılacak. İki Grey Wolf, ocak ayında Montana'daki Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'nde ilk operasyonel füze konvoyu güvenlik görevini gerçekleştirmişti.

50 YILLIK HELİKOPTERLERİN YERİNİ ALIYOR

Yeni filonun devreye girmesiyle Vietnam Savaşı döneminden bu yana kullanılan UH-1N Huey helikopterlerinin aşamalı olarak görevden çekilmesi planlanıyor. Bu helikopterler, 50 yılı aşkın süredir nükleer füze sahalarının güvenliğinde önemli rol oynuyordu.

MH-139A, Leonardo'nun sivil AW139 platformu temel alınarak geliştirildi ve askeri görevler için özel sistemlerle donatıldı. Ocak ayında verilen son siparişlerle birlikte sözleşmeye bağlanan Grey Wolf sayısı 38'e, teslim edilen helikopter sayısı ise 21'e ulaştı.