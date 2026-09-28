İngiltere'de taşımacılık ve lojistik sektörünün en eski oyuncularından biri daha artan maliyetlere dayanamayarak kepenk indirdi. Ülke genelinde ve Avrupa çapında depolama ile nakliye hizmeti sunan yarım asırlık aile şirketi JT Leyland Limited, ekonomik kriz ve ağır piyasa şartları nedeniyle resmen iflas ettiğini duyurdu.

Güney Cumbria merkezli dev firmanın batışıyla birlikte, şirkette çalışan 43 personelin tamamının işine son verildi. Yalnızca tasfiye sürecindeki resmi işlemleri yürütmek adına çok az sayıda çalışanın geçici olarak görevde tutulduğu bildirildi.

İflas sürecini yöneten yetkililer, önceliklerinin etkilenen çalışanlara destek olmak ve şirketin varlıklarını alacaklılar lehine en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu belirtti.

AKARYAKIT MAALİYETLERİNE DAYANAMADI

50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, 70 bin metrekarelik devasa depolama alanına ve tonluk tırlardan oluşan geniş bir araç filosuna sahip olan şirketin batışı, İngiltere'de nakliye sektörünün ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Artan akaryakıt ve işletme maliyetleri ile personel sıkıntısı nedeniyle sık zor günler geçiren sektörde, geçtiğimiz yıl da 50 yıllık bir başka lojistik devi B Taylor & Sons iflas ederek 91 çalışanını işten çıkarmak zorunda kalmıştı.