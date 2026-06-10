Temelleri 1977 yılında Max Mason tarafından atılan; barbekü, mangal ve dış mekan mobilyaları denildiğinde Avustralya’da akla gelen ilk marka olan Barbeques Galore, geçtiğimiz Şubat ayında gönüllü iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirket yönetimi, markayı ayakta tutabilmek adına tedarikçiler ve mülk sahipleriyle masaya oturup kabul edilebilir ticari koşullarda yeni bir anlaşma zemini aradı. Ancak beklenen mucize gerçekleşmedi ve şirket, kurtarma hamlelerinin tamamen başarısızlıkla sonuçlandığını resmen duyurdu.

Alınan tasfiye kararı doğrultusunda, şirkete ait 62 dev mağaza önümüzdeki haftadan itibaren kapılarına kilit vurmaya başlayacak. Zincire bağlı olarak çalışan 27 franchise mağazası için ise geçiş süreçleri planlanıyor. Şirket, yaptığı açıklamada en azından çalışanların hakları konusunda hassas davranılacağını ve tüm personelin hak ettiği ücret ile sosyal haklarının eksiksiz olarak ödeneceğini taahhüt etti. Markanın tüm varlıkları ise 16 Haziran'dan itibaren satışa çıkarılacak.

Barbeques Galore’un iflası, ekonomi analistleri tarafından bir devrin kapanışı ve "trajik bir son bölüm" olarak nitelendirildi. Ünlü finans analisti Roger Montgomery, ülkedeki mevcut ekonomik iklimin ve yüksek maliyetlerin, zaten zor durumda olan perakende işletmelerinin kurtarılmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtti.

Avustralya Yayın Kurumu’na çarpıcı bir açıklama yapan Montgomery, ülkenin adeta yaşam tarzıyla özdeşleşmiş bir markanın batışını şu sözlerle özetledi: "Bu, ikonik bir Avustralya markası için çok acı bir son. Eğer bu ülkede Avustralyalılara barbekü satamıyorsanız, kime satacaksınız?"

HEDİYE ÇEKİ VAR AMA HARCAMASI ZOR

Şirketin iflası, elinde markaya ait hediye çeki (kupon) bulunduran binlerce tüketiciyi de yakından ilgilendiriyor. Yönetim, hediye çeklerinin Haziran ayı sonuna kadar mağazalarda geçerli olacağını açıkladı; ancak arkasından oldukça tartışmalı bir şart getirdi.

Müşterilerin çeklerini kullanabilmesi için, içerideki her 1 Avustralya doları karşılığında kendi ceplerinden 2 Avustralya doları harcaması gerekecek. Örneğin; elinde 50 dolarlık bir kuponu olan bir müşteri, bunu kullanabilmek için toplamda 150 dolarlık bir alışveriş yapmak ve kasada ekstra 100 dolar nakit ödemek zorunda kalacak.

Perakende sektöründeki bu büyük çöküş, küresel ekonomik dalgalanmaların ve değişen tüketici alışkanlıklarının en köklü devleri bile nasıl dize getirebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.