Amerika Birleşik Devletleri’nde 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Gina Maria’s Pizza için yolun sonu göründü. Northern Brands çatısı altında faaliyetlerini sürdüren dev zincir, Mart 2026 itibarıyla resmen iflas koruma başvurusunda bulundu. 2025 yılının Ekim ayında bazı şubelerini kapatarak "tehlike çanlarını" çalan şirket, son hamlesiyle tüm operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı.

Mahkemeye sunulan belgeler, şirketin içindeki bulunduğu finansal çıkmazın boyutlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre, zincirin toplam borç yükü 2,9 milyon doları bulurken, elinde kalan nakit ve varlıkların toplam değeri sadece 64 bin dolar seviyesinde kaldı. Bu devasa dengesizlik, markanın mali açıdan neden havlu attığını kanıtlar nitelikte.

PİZZA SEKTÖRÜNDE "DONMA" ETKİSİ

Sektör genelinde yaşanan daralma, sadece maliyet artışlarıyla sınırlı değil. Pandemi sonrası yakalanan büyüme ivmesi, 2024 yılından itibaren yerini sert bir düşüşe bıraktı. Artan işletme giderlerinin yanı sıra, tüketicilerin maliyet odaklı düşünerek dondurulmuş pizza alternatiflerine yönelmesi, restoran zincirlerine olan talebi ciddi oranda zayıflattı.

BİR DEVİR KAPANDI

Gina Maria’s Pizza’nın piyasadan çekilmesi, değişen tüketici alışkanlıklarının ve yüksek maliyetlerin köklü markaları bile ne kadar savunmasız bırakabileceğini gösterdi. 1970'lerden bu yana hizmet veren zincir, bu kararla birlikte sektördeki 50 yıllık varlığına veda etmiş oldu.