Borsa İstanbul’un köklü oyuncularından Kervansaray Yatırım Holding, mülkiyet yapısını değiştirecek tarihi bir adıma imza atıyor. 1976 yılında temelleri atılan yarım asırlık Türk şirketi, çoğunluk hisselerinin devri için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oasis Prime - FZCO ile resmi temaslara resmen başladı.

SATIŞ İŞLEMİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, holdingde yüzde 62,06’lık payı elinde bulunduran ana hissedar Zeynep Tümer, sahip olduğu 365 milyon 207 bin 860 adet hissenin Oasis Prime - FZCO’ya devredilmesi için düğmeye bastı. Dubai merkezli şirket; sürdürülebilir tarım ve enerji odaklı yatırımlarıyla öne çıkıyor.

BORSADA 6 AYDA REKOR YÜKSELİŞ

Holding hisseleri son dönemdeki performansıyla yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2026 yılının Şubat ayında 2 TL seviyelerinde seyreden hisseler, satış haberinin etkisiyle %9,29 oranında değer kazanarak günü 9,50 TL seviyesinden tamamladı. Şirket hisselerindeki son 6 aylık prim oranı yüzde 375'i buldu.

Son kapanış fiyatları baz alındığında, satışa konu olan hisselerin herhangi bir iskonto uygulanmadan devredilmesi durumunda işlemin toplam finansal büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

DEV MARKANIN YARIM ASIRLIK SERÜVENİ

1950’li yıllarda İstanbul Yeşildirek’te küçük bir bebek giyim atölyesi olarak temelleri atılan Kervansaray, 1976 yılında anonim şirket statüsü kazanarak Türkiye’nin öncü tekstil markalarından biri haline geldi. 1980'lerde ihracat atağı başlatan ve ISO sertifikalarıyla üretimini kadın-erkek dış giyimine taşıyan dev marka, 2007 krizinin ardından 2010 yılında holdingleşti. Tekstilden holding yapısına evrilen bu yarım asırlık serüven, bugün Dubaili Oasis Prime’a 3,5 milyar liralık hisse devriyle tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.