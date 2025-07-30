Yıllarını atölyede geçirmiş deneyimli ustalara göre, Toyota sahipleri araçlarını büyük arızalarla değil, yalnızca periyodik bakım için servise getiriyor. Bir usta bu durumu şöyle özetliyor:

“Ferrari herkesin hayali olabilir ama gerçek güvenilirlik Toyota’dır. Hangi model olursa olsun motor sorunu yaşanmaz.”

50 YILLIK TAMİRCİ ÖNERİYOR

50 yıllık otomobil ustası ve sektördeki saygın isimlerden biri olan Scotty Kilmer da Toyota tercihini açıkça dile getiriyor. Kilmer, yıllar içinde en az sorun çıkartan markanın Toyota olduğunu belirtiyor ve bu araçların hem sağlamlık hem de ekonomik fayda açısından öne çıktığını, “Toyota almak, masrafı minimuma indirmek demektir.” sözleriyle ifade ediyor.

Kilmer’ın öne çıkardığı iki model var: Corolla ve RAV4. Corolla, düşük arıza oranı ve geniş ikinci el ağı sayesinde alıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Uygun sigorta maliyetleri de cabası. Diğer yandan RAV4 ise SUV segmentinde yakıt verimliliği ve sağlam motor yapısıyla dikkat çekiyor.

Her iki modelin de zorlu hava koşullarında yüksek performans gösterdiğine vurgu yapan Kilmer, Toyota’nın sadece bir otomobil değil, aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım olduğunu söylüyor. Deneyimli ustalara göre, ikinci el piyasasında Toyota almak yalnızca güven değil, aynı zamanda kazanç da sağlıyor.