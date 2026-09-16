Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink tarafından yapılan açıklamada, "loyal wingman" (sadık kanat adamı) olarak da bilinen platformların seri üretim süreçlerinin General Atomics ve Anduril firmaları tarafından resmen başlatıldığı duyuruldu.

Programın ilk aşaması kapsamında geliştirilen uçaklar FQ-42A Vengeance ve FQ-44A Fury olarak adlandırıldı.

Beşinci ve altıncı nesil insanlı savaş uçaklarının menzilini ve operasyonel kapasitesini artırmak üzere tasarlanan bu insansız sistemler; taarruz, keşif, istihbarat ve hedef tespiti gibi kritik görevlerde etkin rol oynayacak.

MALİYETİ F-35'LERİN ÜÇTE BİRİ KADAR

Maliyet açısından F-35 savaş uçaklarının yaklaşık üçte biri fiyatına imal edilmesi planlanan CCA’ların mevcut bütçelerin de altında bir maliyetle ilerlediği belirtilirken, Hava Kuvvetleri’nin 2027 mali yılı alımları için 996,5 milyon dolar bütçe talep ettiği kaydedildi.

Pentagon’un otonom hava araçlarına yönelik stratejik hamleleri yalnızca CCA programıyla sınırlı kalmıyor. MQ-9 Reaper filosunun yerini alması hedeflenen daha düşük maliyetli Toplu Modüler Uçak (MMA) projesinin de hızlandırıldığı ve 2032’ye kadar 500 adet MMA’in hizmete girmesinin planlandığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra düşman hava savunmasını sayısal üstünlükle etkisiz hale getirmeyi amaçlayan ve 2026 sonbaharında üretimine başlanacak Uygun Fiyatlı Mühimmat Ailesi (FAMM) kapsamında ise 2030 yılına kadar tensil edilen on binlerce yeni nesil seyir füzesinin konuşlandırılması hedefleniyor.