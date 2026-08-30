Avrupa'nın en fazla turist çeken üçüncü ülkesi olan Türkiye, son yıllarda kronikleşen enflasyon ve uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle Avrupa pazarındaki 'ucuz tatil bölgesi' unvanını kaybetmek üzere.



ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Türkiye'nin artık yeterince ucuz bir tatil bölgesi olmadığını belirterek, azalan Avrupalı ziyaretçi sayısına dikkat çekti.





AVRUPALI TURİST SAYISI YARIM MİLYON AZALDI



Türk lirasının yaşadığı değer kaybı ve enflasyonu kontrol altına almak için yürütülen sıkı para politikaları, Türkiye'deki tatil fiyatlarının artışına temel gerekçe olarak gösteriliyor.



Öte yandan tur operatörleri, Orta Doğu'daki yaşanan gerginliklerin ardından Türkiye'nin İran'a olan yakınlığı nedeniyle de cazibesini bir miktar kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.





Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre yüzde 3.6, Haziran ayına göre yüzde 4 ve Temmuz ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Bu düşüşün çok büyük bölümünün Avrupalı turistlerden kaynaklandığı belirtilirken, bir yıl içerisinde Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan turistik seyahatlerin 500 binin üzerinde düşüş gösterdiğine dikkat çekildi.



İNGİLİZLER ARTIK O ÜLKELERE GİDİYOR



Türkiye'nin halihazırda dünyanın en popüler turizm noktalarından biri olmaya devam ettiğini ancak ilginin azalmakta olduğunu hatırlatan yazıda, İngiliz seyahat şirketi Holiday Extras'in analiz raporuna da yer verildi.



Raporda, Türkiye'ye yönelik azalan talebin Slovenya, Karadağ ve Tunus gibi daha uygun fiyatlı destinasyonlara doğru kaydığı belirtildi.





TÜRKLER DE YURT DIŞINA YÖNELİYOR



Makalede, bir yandan Türkiye'ye yönelik yabancı turistin ilgisinde azalma olduğu hatırlatılırken, bir yandan da Türk turistlerin tatil tercihlerinde yurt dışına yöneliminin arttığına dikkat çekildi.



Türkiye'de artan fiyatlar nedeniyle yurt dışı tatillerinin aynı fiyata hatta zaman zaman daha uygun fiyatlara mümkün olduğu aktarılırken, turizm harcamalarının Türkiye'nin GSYİH'sının yüzde 4,1'ini oluşturduğu belirtildi.