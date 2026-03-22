Adana’da bir evde gerçekleştirilen hırsızlık olayı üzerine başlatılan soruşturma, şüphelinin il dışında yakalanmasıyla sonuçlandı. 19 Mart’ta meydana gelen olayda, bir evden yüklü miktarda altın ve nakit para çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

83 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 500 bin TL değerinde 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ile 100 bin TL’nin çalındığı belirlendi. Olayın şüphelisinin 83 suç kaydı bulunan Y.U. isimli kadın olduğu tespit edildi.

Şüphelinin Osmaniye’de saklandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla adresi tespit etti. Eve yapılan baskında Y.U., dolap içerisinde gizlenmiş halde bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan 83 ayrı kaydı olduğu öğrenildi.

PİŞKİN HIRSIZ

Yakalanma sırasında polislere tepki gösteren şüphelinin, “Ne oldu, terörist mi yakaladınız?” şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.