Charleston Limanı yakınlarındaki Crab Bank adlı ada, uzun yıllar boyunca pelikanlar, sumrular, balıkçıllar ve çeşitli kıyı kuşları için önemli bir üreme alanı olarak kullanılıyordu. Ancak bölgeyi vuran Irma Kasırgası, adanın yüksek kesimlerinin büyük bölümünü yok ederek binlerce kuşun kullandığı yuvalama alanlarını ortadan kaldırdı.

KASIRGANIN YOK ETTİĞİ ALAN YENİDEN OLUŞTURULDU

Restorasyon çalışmaları kapsamında Charleston Limanı'ndaki tarama faaliyetlerinden çıkarılan yaklaşık 500 bin metreküp tortu, özel pompalarla Crab Bank'e taşındı. Böylece yaklaşık 35 dönümlük yeni bir yaşam alanı oluşturuldu ve ada yüksek gelgit seviyelerinin üzerine çıkarıldı. Bu sayede kuş yuvalarının düzenli olarak sular altında kalmasının önüne geçildi.

Projede kullanılan malzeme normalde açık denize dökülecekti. Ancak yetkililer, liman bakım çalışmaları sırasında çıkarılan tortuların çevresel bir projede değerlendirilmesine karar verdi. Böylece hem liman taraması gerçekleştirildi hem de kaybolan doğal yaşam alanı geri kazanıldı.

BİNLERCE KUŞUN GERİ DÖNMESİ BEKLENİYOR

Crab Bank geçmişte tek bir üreme sezonunda 4 bin ila 5 bin kuş yuvasına ev sahipliği yapıyordu. Uzmanlar, yeniden oluşturulan adanın özellikle kahverengi pelikanlar, yağmur kuşları, sumrular ve balıkçıllar için güvenli bir yuvalama alanı sağlayacağını belirtiyor. Adanın karaya bağlı olmaması, kara yırtıcılarının bölgeye ulaşmasını da zorlaştırıyor.

Yetkililer, oluşturulan yeni habitatın onlarca yıl boyunca kuşlara ev sahipliği yapabileceğini belirtiyor. Nitekim restorasyonun tamamlanmasından birkaç yıl sonra adaya çeşitli kıyı kuşları geri dönmeye başladı. 2026 yılında ise kahverengi pelikanların yeniden bölgede yuva kurduğu tespit edildi. Uzmanlar bunu, projenin hedeflerine ulaştığını gösteren en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriyor.

Proje, limanlardan çıkarılan milyonlarca ton tortunun yalnızca atık olarak görülmek yerine çevresel restorasyon çalışmalarında kullanılabileceğini göstermesi açısından da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre benzer uygulamalar gelecekte kıyı bölgelerindeki kaybolan habitatların yeniden oluşturulmasında daha sık kullanılabilir.