ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un 49. bölümünde yarışan 34 yaşındaki Ömer Çakır, verdiği kararlarla heyecan dolu anlar yaşattı. 500 bin TL'lik teklife "Yokum" diyen yarışmacı, finalde 42 bin 500 TL ile yetinmek zorunda kaldı.

500 BİN TL'LİK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmaya İstanbul'dan katılan, aslen Rizeli 34 yaşındaki Ömer Çakır, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için kutularını açmaya başladı.

İlk turda 5 milyon TL'lik kutuyu açtırarak istediği başlangıcı yapamayan Ömer, ikinci ve üçüncü turlarda düşük tutarlı kutularla şansını korudu. Ancak dördüncü turda önce 3 milyon TL, ardından 2 milyon TL'lik kutuların açılmasıyla büyük ödül ihtimali giderek azaldı.

Beşinci turda arka arkaya üç mavi kutu açtıran yarışmacıya bankadan 500 bin TL teklif geldi. Büyük ödül umudunu sürdürmek isteyen Ömer, "Tabloda diğer 5.000.000 TL olduğu sürece devam edeceğim" diyerek teklifi reddetti.

SON 5 MİLYON TL DE AÇILINCA ŞANSI DEĞİŞTİ

Altıncı turun başında kalan son 5 milyon TL'lik kutunun da açılması, yarışmanın seyrini değiştirdi. Hemen ardından 1 milyon TL'nin de elenmesiyle Ömer'in büyük ödül hayali sona erdi. Bankanın 165 bin TL'lik yeni teklifini de kabul etmeyen yarışmacı, kutu açmaya devam etti.

Son turda 750 bin TL'lik kutunun da açılmasıyla para ağacında yalnızca 5 TL ve 100 bin TL kaldı. Bankacı, Ömer'e bu kez 42 bin 500 TL teklif etti.

KENDİ KUTUSUNDAN 100 BİN TL ÇIKTI

Bu kez teklifi kabul eden Ömer Çakır, yarışmadan 42 bin 500 TL ile ayrıldı. Ancak kendi kutusu açıldığında içinden 100 bin TL çıktı. Böylece yarışmacı, finalde kabul ettiği teklif nedeniyle kutusundaki ödülden 57 bin 500 TL daha az kazanmış oldu.