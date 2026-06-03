Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla alınan kararlar, bankaların mevduat faiz oranları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Kısa vadeli nakit birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeyi planlayan tasarruf sahipleri için bankalar, güncel faiz oranlarını paylaştı. Piyasadaki mevcut oranlar incelendiğinde, faiz oranlarının yüzde 35 ile yüzde 45 arasında değişiklik gösterdiği gözlemleniyor.

500 BİN TL'NİN 30 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Belirlenen güncel faiz oranları baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, 500 bin TL'lik bir anaparanın 1 aylık vade sonunda sağladığı net kazançlar ve hesap bakiyeleri bankalara göre şu şekilde listelenmiştir:

QNB Finansbank: Faiz oranı yüzde 45,00, net aylık kazanç 14 bin 549 TL, vade sonu toplam tutar 514 bin 549 TL.

Denizbank: Faiz oranı yüzde 43,50, net aylık kazanç 15 bin 974 TL, vade sonu toplam tutar 515 bin 974 TL.

Akbank: Faiz oranı yüzde 42,50, net aylık kazanç 15 bin 370 TL, vade sonu toplam tutar 515 bin 370 TL.

Odea Bank: Faiz oranı yüzde 42,50, net aylık kazanç 15 bin 370 TL, vade sonu toplam tutar 515 bin 370 TL.

Hayat Finans: Faiz oranı yüzde 42,18, net aylık kazanç 15 bin 254 TL, vade sonu toplam tutar 515 bin 254 TL.

Ziraat Bankası: Faiz oranı yüzde 42,00, net aylık kazanç 15 bin 189 TL, vade sonu toplam tutar 515 bin 189 TL.

ON Dijital Bankacılık: Faiz oranı yüzde 42,00, net aylık kazanç 15 bin 189 TL, vade sonu toplam tutar 515 bin 189 TL.

Garanti BBVA: Faiz oranı yüzde 41,00, net aylık kazanç 14 bin 827 TL, vade sonu toplam tutar 514 bin 827 TL.

ING Bank: Faiz oranı yüzde 41,00, net aylık kazanç 14 bin 827 TL, vade sonu toplam tutar 514 bin 827 TL.

Enpara.com: Faiz oranı yüzde 39,00, net aylık kazanç 14 bin 104 TL, vade sonu toplam tutar 514 bin 104 TL.

İş Bankası: Faiz oranı yüzde 38,50, net aylık kazanç 13 bin 923 TL, vade sonu toplam tutar 513 bin 923 TL.

Halkbank: Faiz oranı yüzde 35,00, net aylık kazanç 12 bin 658 TL, vade sonu toplam tutar 512 bin 658 TL.

Not: Bankaların mevduat kazanç hesaplamalarında kullandığı gün sayısı, vergi oranları ve yeni müşterilere özel sundukları hoş geldin faizleri dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Metindeki veriler, sağlanan ham verilerin listelenmesiyle oluşturulmuştur.