Şubat ve mart aylarında yaşanan jeopolitik gerilimler ile merkez bankasının likiditeyi kontrol altına almaya yönelik adımları, mevduat faizlerindeki yukarı yönlü ivmeyi nisan ayına taşıdı.

Yılın ilk çeyreğinde %30 seviyelerinden başlayan artış trendi, nisan ayı itibarıyla %40-45 bandında stabilize oldu. Bankalar, kısa vadeli getiri oranlarında rekabetçi tutumlarını sürdürüyor.

500 bin TL ana paranın 32 günlük vade sonunda sağladığı net kazançlar, güncel faiz oranları doğrultusunda şu şekildedir:

PİYASADA BEKLENTİLER VE MEVCUT GÖRÜNÜM

Nisan ayı itibarıyla mevduat ürünlerinde en yüksek getiri oranı %44 seviyesinde seyrediyor. Bankacılık sektörü kaynakları, nisan ayının geri kalanında enflasyon verileri ve merkez bankasının alacağı kararların faiz marjlarını etkileyebileceğini belirtiyor.

Şu anki tabloya göre, 500 bin TL tutarındaki bir birikim, seçilen bankaya göre yatırımcısına aylık ortalama 13 bin TL ile 16 bin TL arasında getiri sağlıyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.