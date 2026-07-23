Meksika Körfezi’nde 2007–2024 yılları arasında yürütülen deneysel bir çevre projesi kapsamında kıyı ekosisteminin geri kazandırılması sağlandı. Times of India’nın haberine göre, proje süresince restorantlardan toplanıp işlenen 500 bin tondan fazla istiridye ve deniz kabuklusu kabuğu denize bırakıldı.

İLK ORGANİK KATMAN OLUŞTU

Deniz tabanının yumuşak ve kumlu yapısı nedeniyle genç istiridyelerin tutunabileceği sert alanların yetersizliği, kabukların bu bölgelere yerleştirilmesiyle aşıldı. Süreç içerisinde ekosistemde gözlemlenen değişimler şu aşamalarla kayıtlara geçti: Suya bırakılan kabukların yüzeyinde bakterilerin birikmesiyle ilk organik katman (biyofilm) oluştu.

Kabukların zamanla ayrışarak suya kalsiyum salması, suyun kimyasal bileşimini değiştiren "mikro bölgeler" meydana getirdi. Sağlanan sert zemin üzerine yerleşen genç istiridyeler zamanla yeni doğal resif alanları oluşturdu.

SON 25 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNE ULAŞILDI

İstiridye popülasyonundaki artış, suyun doğal yöntemlerle filtrelenmesini sağlayarak zararlı alg patlamalarını azalttı. Su kalitesindeki artışa paralel olarak bölgedeki balık, deniz kaplumbağası ve yunus popülasyonlarında son 25 yılın en yüksek seviyelerine ulaşıldığı bildirildi.

Sağlıklı resif yapısının kıyı ekosistemine sağladığı katkılar da var. Fırtına dalgalarının şiddetini keserek kıyı erozyonuna karşı doğal bir bariyer oluşturması. Ticari balıkçılık ile turizm faaliyetlerini desteklemesi ve deniz ürünleri arzını artırması.