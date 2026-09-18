Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.

Karar, doğrudan 500 binin üzerinde yatırımcıyı ilgilendiriyor.

TASFIYE SÜRECİNİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

SPK, söz konusu fonların tasfiye sürecine ilişkin hukuki çerçeveyi ve uygulanacak usul ve esasları resmi bültenle açıkladı.

Buna göre tasfiye kapsamındaki fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ yetkilendirildi.

Süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve fonlardaki varlıkların nakde dönüştürülmesine ilişkin belirli bir takvim uygulanacak.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU

Tasfiye süreci kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile TEFAS dışındaki tüm alım-satım işlemleri durduruldu.

Fonların tasfiyesi sırasında elde edilen nakit, yatırımcıların fonlardaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

SÜRECİN 3 AYDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

SPK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Süreç kapsamında fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarların yatırımcılara aktarılması için belirlenen usul ve esaslar uygulanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2026 tarih ve 57/1708 sayılı kararları uyarınca yaptığı duyuru:

A) Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

1) Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ’nin; A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise TC Ziraat Bankası AŞ’nin görevlendirilmesine ve ilgili bankaların bu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

Anılan bankalar işbu usul ve esaslar kapsamında kendilerine verilen görevler bakımından, fon kurucusuna mevzuatla yüklenmiş bulunan ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu olan iş ve işlemleri yerine getirmeye yetkili olup portföy saklama kuruluşu olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları saklıdır.

2) İşbu usul ve esasların yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların sicil bazında bireysel saklama hesapları detayındaki katılma payları ile varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ve gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve bankalar arasında yapılır.

3) Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank)’de ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanır. Fonların her tür işleminden (repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, pay repo işlemleri, menkul kıymet tercihli ters repo işlemleri, taahhütlü işlemler, vaad işlemleri, vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları, kullanılan krediler ve katılım finansmanı işlemleri vb.) doğan borç ve alacaklarının mutabakatı önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yapılır.

Ayrıca, fon izahnamesinde belirtilen fondan karşılanabilecek giderlerin mutabakatı da fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasında yapılır. Söz konusu işlemler en geç Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanır.

4) Fonların saklama hesabının bankalara devir tarihi itibarıyla mevcut fon yönetim ücreti tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına, banka tarafından belirlenecek dönemlerde fona tahakkuk ettirilir. Fona ilişkin diğer gider kalemleri ise fon izahnamesine uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

5) Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta fon hesabına verilecek satış talimatları ile nakde dönüştürülür.

Banka, varlığın türüne göre, fon hesabına doğrudan satış talimatı vermeye veya bir yatırım kuruluşu aracılığıyla talimat iletmeye yetkilidir. Fon portföyünde yer alan ve belirli bir vadesi olan para piyasası araç/işlemler (ters repo, borsa para piyasası, vadeli mevduat, katılma hesabı, taahhütlü işlemler, borsa dışı türev araç işlemleri vb.) karşılığı vade sonunda fona aktarılan nakit ile diğer finansal varlıkların satışından elde edilen nakdin, banka tarafından fona ilişkin belirlenen ödeme planı esas alınarak para piyasası araç ve işlemlerinde değerlendirilmesi mümkündür. Bankalar tarafından belirlenecek dönemler itibarıyla, belirtilen bu yöntemlerle elde edilen nakit, fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılır.

6) İhbarlı fonlar için 17.09.2026 tarihinde saat 13.30’dan sonra iletilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonları için izahnamede yer verilen gün sonu valör atlama saatinden sonra iletilen iade talimatları işbu tasfiye esasları kapsamındadır. Tasfiye kararı verilen fonlardan, Takasbank TEFAS Platformu üzerinden fon satım emri verilen ve gerçekleştirilmeyen iade talimatları karşılığında oluşan tutar fon hesabına borç olarak tahakkuk ettirilir ve banka tarafından yukarıdaki (5) nolu maddede yer verilen yöntemlerle elde edilen nakit ile öncelikli olarak bu borçlar ödenir.

7) İşbu tasfiye usul ve esaslarının Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasında yayımlanması, Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) 11. maddesinin (f) bendinde yer verilen duyuru metninin yayımlanması hükmündedir.

8) İlgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erer. Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş günü fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilir. Kurulca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.

9) İşbu tasfiye usul ve esaslarında yer verilmeyen konularda Rehber’in 11. maddesinin (f) bendi hükümleri uygun olduğu ölçüde uygulanır. Bu tasfiye usul ve esaslarında hüküm bulunmayan konularda Kurulun yatırım fonlarına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur.

B) Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca TEFAS’ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için, TEFAS dışı işlemler kapsamında Kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatları da gerçekleştirilmeyecektir. Aynı karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlar için de 17.09.2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilemez. 17.09.2026 tarihi ve öncesinde fon portföyüne ilişkin olarak verilen ve takası gerçekleşmemiş olan varlık ve işlem talimatları olağan süreci dahilinde gerçekleştirilir.

C) 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan fonlar listesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Sıra Portföy Yönetim Şirketi Fon Adı

1 A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

2 A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

3 A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon

4 A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon

5 A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

6 A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

7 A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

8 A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon

9 A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

10 Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

11 Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon

12 Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon

13 Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon

14 Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon

15 Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon

16 Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon

17 Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon

18 Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

19 Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon

20 Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

21 Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon

22 Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon

23 Atlas Portföy Serbest Fon

24 Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon

25 Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon

26 Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

27 Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon

28 Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon

29 Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon

30 Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon

31 Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon

32 Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

33 Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon

34 Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon

35 Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

36 Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon

37 Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

38 Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon

39 Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

40 Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon

41 Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

42 Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

43 Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

44 Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

45 Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

46 Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

47 Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

48 Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

49 Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

50 Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

51 Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

52 Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

53 Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon

54 Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

55 Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon

56 Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon

57 Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon

58 Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

59 Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

60 Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

61 Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

62 Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

63 Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

64 Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

65 Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

66 Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon

67 Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

68 Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

69 Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon

70 Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon

71 Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

72 Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

73 Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon

74 Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

75 Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon

76 Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon

77 Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

78 Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

79 Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

80 Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

81 Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

82 Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon

83 Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon

84 Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

85 Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

86 Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon

87 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

88 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

89 Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

90 Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

91 Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon

92 Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon

93 Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon

94 Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon

95 Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

96 Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

97 Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

98 Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

99 Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon

100 Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

101 Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

102 Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon

103 Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

104 Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

105 Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon

106 Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon

107 Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon

108 Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon

109 Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

110 Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon

111 Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon

112 Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon

113 Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon

114 Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

115 Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

116 Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

117 Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

118 Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

119 Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon

120 Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon

121 Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu

122 Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

123 Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

124 Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

125 Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon

126 Tera Portföy Birinci Serbest Fon

127 Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

128 Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu

129 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

130 Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

131 Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon