Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdi.
Karar, doğrudan 500 binin üzerinde yatırımcıyı ilgilendiriyor.
TASFIYE SÜRECİNİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
SPK, söz konusu fonların tasfiye sürecine ilişkin hukuki çerçeveyi ve uygulanacak usul ve esasları resmi bültenle açıkladı.
Buna göre tasfiye kapsamındaki fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ yetkilendirildi.
Süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve fonlardaki varlıkların nakde dönüştürülmesine ilişkin belirli bir takvim uygulanacak.
ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU
Tasfiye süreci kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile TEFAS dışındaki tüm alım-satım işlemleri durduruldu.
Fonların tasfiyesi sırasında elde edilen nakit, yatırımcıların fonlardaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.
SÜRECİN 3 AYDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR
SPK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
Süreç kapsamında fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarların yatırımcılara aktarılması için belirlenen usul ve esaslar uygulanacak.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2026 tarih ve 57/1708 sayılı kararları uyarınca yaptığı duyuru:
A) Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:
1) Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ’nin; A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise TC Ziraat Bankası AŞ’nin görevlendirilmesine ve ilgili bankaların bu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.
Anılan bankalar işbu usul ve esaslar kapsamında kendilerine verilen görevler bakımından, fon kurucusuna mevzuatla yüklenmiş bulunan ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu olan iş ve işlemleri yerine getirmeye yetkili olup portföy saklama kuruluşu olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları saklıdır.
2) İşbu usul ve esasların yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların sicil bazında bireysel saklama hesapları detayındaki katılma payları ile varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ve gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve bankalar arasında yapılır.
3) Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank)’de ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanır. Fonların her tür işleminden (repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, pay repo işlemleri, menkul kıymet tercihli ters repo işlemleri, taahhütlü işlemler, vaad işlemleri, vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları, kullanılan krediler ve katılım finansmanı işlemleri vb.) doğan borç ve alacaklarının mutabakatı önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yapılır.
Ayrıca, fon izahnamesinde belirtilen fondan karşılanabilecek giderlerin mutabakatı da fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasında yapılır. Söz konusu işlemler en geç Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanır.
4) Fonların saklama hesabının bankalara devir tarihi itibarıyla mevcut fon yönetim ücreti tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına, banka tarafından belirlenecek dönemlerde fona tahakkuk ettirilir. Fona ilişkin diğer gider kalemleri ise fon izahnamesine uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edilir.
5) Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta fon hesabına verilecek satış talimatları ile nakde dönüştürülür.
Banka, varlığın türüne göre, fon hesabına doğrudan satış talimatı vermeye veya bir yatırım kuruluşu aracılığıyla talimat iletmeye yetkilidir. Fon portföyünde yer alan ve belirli bir vadesi olan para piyasası araç/işlemler (ters repo, borsa para piyasası, vadeli mevduat, katılma hesabı, taahhütlü işlemler, borsa dışı türev araç işlemleri vb.) karşılığı vade sonunda fona aktarılan nakit ile diğer finansal varlıkların satışından elde edilen nakdin, banka tarafından fona ilişkin belirlenen ödeme planı esas alınarak para piyasası araç ve işlemlerinde değerlendirilmesi mümkündür. Bankalar tarafından belirlenecek dönemler itibarıyla, belirtilen bu yöntemlerle elde edilen nakit, fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılır.
6) İhbarlı fonlar için 17.09.2026 tarihinde saat 13.30’dan sonra iletilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonları için izahnamede yer verilen gün sonu valör atlama saatinden sonra iletilen iade talimatları işbu tasfiye esasları kapsamındadır. Tasfiye kararı verilen fonlardan, Takasbank TEFAS Platformu üzerinden fon satım emri verilen ve gerçekleştirilmeyen iade talimatları karşılığında oluşan tutar fon hesabına borç olarak tahakkuk ettirilir ve banka tarafından yukarıdaki (5) nolu maddede yer verilen yöntemlerle elde edilen nakit ile öncelikli olarak bu borçlar ödenir.
7) İşbu tasfiye usul ve esaslarının Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasında yayımlanması, Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) 11. maddesinin (f) bendinde yer verilen duyuru metninin yayımlanması hükmündedir.
8) İlgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erer. Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş günü fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilir. Kurulca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.
9) İşbu tasfiye usul ve esaslarında yer verilmeyen konularda Rehber’in 11. maddesinin (f) bendi hükümleri uygun olduğu ölçüde uygulanır. Bu tasfiye usul ve esaslarında hüküm bulunmayan konularda Kurulun yatırım fonlarına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur.
B) Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca TEFAS’ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için, TEFAS dışı işlemler kapsamında Kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatları da gerçekleştirilmeyecektir. Aynı karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlar için de 17.09.2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilemez. 17.09.2026 tarihi ve öncesinde fon portföyüne ilişkin olarak verilen ve takası gerçekleşmemiş olan varlık ve işlem talimatları olağan süreci dahilinde gerçekleştirilir.
C) 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan fonlar listesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Sıra Portföy Yönetim Şirketi Fon Adı
1 A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
2 A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
3 A1 Capital Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
4 A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
5 A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
6 A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
7 A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
8 A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon
9 A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
10 Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
11 Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
12 Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
13 Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon
14 Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
15 Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
16 Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
17 Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
18 Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
19 Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
20 Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
21 Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon
22 Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
23 Atlas Portföy Serbest Fon
24 Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
25 Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
26 Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
27 Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon
28 Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
29 Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
30 Bulls Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
31 Bulls Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
32 Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
33 Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
34 Bulls Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon
35 Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
36 Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
37 Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
38 Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
39 Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
40 Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
41 Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
42 Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
43 Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
44 Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
45 Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
46 Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
47 Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
48 Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
49 Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
50 Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
51 Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
52 Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
53 Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon
54 Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
55 Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
56 Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon
57 Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon
58 Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
59 Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
60 Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
61 Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
62 Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
63 Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
64 Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
65 Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
66 Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
67 Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
68 Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
69 Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
70 Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
71 Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
72 Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
73 Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon
74 Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
75 Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon
76 Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon
77 Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
78 Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
79 Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
80 Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
81 Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
82 Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon
83 Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon
84 Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
85 Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
86 Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon
87 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu
88 Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
89 Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
90 Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
91 Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon
92 Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon
93 Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon
94 Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
95 Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
96 Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
97 Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
98 Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
99 Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon
100 Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
101 Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
102 Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon
103 Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
104 Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
105 Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon
106 Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon
107 Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon
108 Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon
109 Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
110 Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
111 Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon
112 Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon
113 Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon
114 Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
115 Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
116 Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
117 Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
118 Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
119 Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
120 Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon
121 Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
122 Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
123 Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
124 Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
125 Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
126 Tera Portföy Birinci Serbest Fon
127 Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
128 Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu
129 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
130 Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
131 Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon