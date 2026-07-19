Tarih kitaplarında okuduğumuz "İlkel Taş Devri insanı" imajı kökten değişiyor. Zambiya’daki Kalambo Şelaleleri’nde yapılan çığır açıcı bir keşif, insanlığın henüz Homo sapiens bile sahneye çıkmadan önce, devasa ahşap yapıları inşa edebilecek zeka ve beceriye sahip olduğunu ortaya koydu.

Tam 476.000 yıl öncesine tarihlenen bu bulgu, antik insanların ahşabı sadece ateş yakmak ya da basit mızraklar yapmak için değil, planlı bir mimari için kullandığının dünyadaki ilk ve en eski kanıtı.

TAŞ DEVRİ DEĞİL ADETA AHŞAP ÇAĞI

Araştırmacılar, iki büyük kütüğün üzerinde taş aletlerle yapılmış çentikler ve şekillendirme izleri buldular. Bu kütükler, birbirine tam oturacak şekilde kasıtlı olarak değiştirilmişti. Muhtemelen yükseltilmiş bir çalışma alanı, geçit veya sulak alandan korunmak için bir platform temeli olarak tasarlanmıştı.

Bugüne kadar antik insanların sürekli göçebe olduğu ve yerleşim yerlerine emek harcamadığı düşünülüyordu. Ancak Kalambo'daki bu yapı, çevrelerinde su, orman ve bolca yiyecek bulan erken insanların, burada uzun süre kaldıklarını ya da düzenli olarak geri döndüklerini gösteriyor.

"Bu insanların ne yaptığına bakın: Tahtadan yepyeni ve büyük bir şey inşa ettiler. Zekalarını, hayal güçlerini ve becerilerini kullanarak daha önce hiç görmedikleri bir şey yarattılar. 'Taş Devri' etiketini artık unutun." — Prof. Larry Barham, Liverpool Üniversitesi.

ZAMANI AYDINLATAN TEKNOLOJİ

Ahşap, doğası gereği çürüyüp yok olan bir malzeme olduğu için arkeolojik sit alanlarında yarım milyon yıl boyunca korunması neredeyse imkansızdır. Kalambo Şelaleleri'ndeki sürekli yüksek su seviyesi, oksijensiz bir ortam yaratarak bu değerli kütükleri günümüze kadar bir zaman kapsülü gibi sakladı.

Bu sıra dışı kalıntılar, radyokarbon yöntemiyle tarihlendirilemeyecek kadar eskiydi. Bu yüzden Liverpool ve Aberystwyth üniversitelerinden bilim insanları, lüminesans (ışıldama) tarihleme yöntemine başvurdu. Bu teknik, ahşabın çevresindeki kum tanelerinin en son ne zaman güneş ışığı gördüğünü ölçüyor. Sonuçlar büyüleyiciydi: Yapı tam 476.000 yaşındaydı! Ayrıca aynı bölgede 324.000 yıllık ahşap aletler de (örneğin bir kama) bulundu.

BU YAPIYI KİM İNŞA ETTİ?

Şaşırtıcı olan şu ki; bu yapıyı yapanlar bizim türümüz, yani Homo sapiens değil. Bizim türümüzün bilinen en eski fosilleri Fas'ta (Cebel İrhud) bulunmuş olup yaklaşık 315.000 yıl öncesine dayanıyor. Yani Kalambo'daki yapı, Homo sapiens'ten en az 150.000 yıl daha yaşlı.

Bölgede o dönemde yaşayan hangi hominin (insansı) türünün bu binayı yaptığına dair henüz bir fosil kanıtı yok. Ancak kim olurlarsa olsunlar, pratik sorunları çözebilen, doğru malzemeyi seçip devasa keresteleri şekillendirebilen, bilişsel olarak oldukça gelişmiş bir tür oldukları kesin.

GİLİ BİR TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kalambo'daki bu devrimsel keşif izole bir olay değil. Son yıllarda yapılan diğer arkeolojik bulgular, insanlığın aslında görünmez bir "Ahşap Çağı" yaşadığını destekliyor:

Çin (Gantangqing - 2025): Araştırmacılar 361.000 ila 250.000 yıl öncesine ait 35 adet işlenmiş ahşap nesne buldu. Bunların, yer altındaki kökleri ve yumruları kazmak için kullanılan aletler olduğu anlaşıldı.

Yunanistan (Marathousa 1 - 2026): Antik bir göl kıyısında 430.000 yıl öncesine ait iki ahşap el aleti tanımlandı. Kızılağaçtan yapılan bu nesneler, bilinen en eski el tipi ahşap aletler olarak kayda geçti.

Yunanistan ve Çin'deki buluntular taşınabilir el aletleriyken, Zambiya'daki Kalambo kütükleri insanlığın ahşabı yapısal/mimari amaçla kullandığı en eski kanıt olma unvanını koruyor.

UNESCO YOLUNDA TARİHİ ADIM

Zambiya ile Tanzanya sınırında, büyüleyici bir manzara sunan 235 metre yüksekliğindeki Kalambo Şelaleleri, yüz binlerce yıllık insan faaliyetini barındırıyor. Bilim insanlarının buranın küresel önemini kanıtlayan çalışmalarının ardından nihayet beklenen resmi adım atıldı.

5 Mart 2026 tarihinde Zambiya, Kalambo Şelaleleri Ulusal Anıtı'nı resmi olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne ekledi.

Bu hamle, şelalenin altındaki çamurlu kütüklerin sadece eski tahta parçaları olmadığını, insanlık tarihinin teknolojik evrimini sıfırdan yazan dünya çapında bir kültür mirası olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş oldu.