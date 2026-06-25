Amerika Birleşik Devletleri'nde açık artırma usulüyle satışa sunulan terk edilmiş bir depoyu 500 dolara alan bir vatandaş, temizlik çalışmaları sırasında devasa bir çelik kasa keşfetti. İlk çağrılan çilingirin açmayı başaramadığı kilitli mekanizma, bölgeye çağrılan ikinci bir kasa uzmanı tarafından uzun uğraşlar sonucunda açıldı.

7,5 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Çelik kasanın kapaklarının açılmasıyla birlikte içerisinden tamamen nakit banknotlardan oluşan 7,5 milyon dolar çıktı. Deponun yeni sahibinin hayatını değiştiren bu büyük keşfin hemen ardından, mülkün eski yasal sahiplerini temsil eden bir avukat paranın iadesi için alıcıyla resmi olarak temasa geçti.

ESKİ SAHİPLERİYLE ANLAŞMAYA VARDI

Yasal hak iddiaları üzerine taraflar arasında başlayan müzakerelerde, eski depo sahipleri ilk etapta bulucuya 600 bin dolarlık bir ödül teklif etti. Ancak paranın toplam miktarına kıyasla bu bütçeyi düşük bulan yeni alıcı, sunulan ilk ödül teklifini kesin bir dille reddetti.

Yapılan hukuki görüşmelerin derinleşmesi üzerine eski sahipler teklif ettikleri ödül miktarını 1,2 milyon dolara yükseltti. Sadece 500 dolarlık yatırımla büyük bir kazanç elde eden alıcı bu yeni teklifi kabul ederek 7,5 milyon dolarlık nakit servetin büyük kısmını eski sahiplerine yasal olarak geri verdi.