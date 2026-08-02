Türkiye 19 Mart 2025 günü, İstanbul’da büyük bir operasyonla güne başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve pek çok çalışma arkadaşı gözaltına alındı, 4 gün sonra da tutuklandı.

53 KİŞİ HALEN HAPİSTE

İddialar, suçlamalar sayısızdı. Londra’ya özel jetlerle para taşındığını söyleyen “itirafçı”, bunu görmediğini, duyduğunu kabul etti. 500 milyarlık bir yolsuzluktan söz edildi, oysa İBB’nin toplam bütçesi bu kadar değildi. Ödendiği söylenen rüşvet miktarları, rüşveti ödeyenlerin alacağından kat kat fazlı çıkınca, herkes şaşırıp kaldı.

“Para dolu” denilen bavullardan jammer çıktı. Parke altında bulunduğu söylenen 2 milyon doların gerçek olmadığı tutanağa resmen girdi. Bu iddiayı ortaya Cem Küçük atmıştı, yalan olduğunu bizzat kendisi kabul etti, yalan söyleme özgürlüğünden söz etti. Daha da ilginci, Cem Küçük bu yalanı nedeniyle önceki gün bizzat kendisi tutuklandı. Sonuçta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 4 bin sayfalık bir iddianame ortaya çıktı. İddianamede suçlanan 407 kişi yer aldı. İmamoğlu için istenen ceza 828 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası idi. Davanın 4 bin gün, yani 12.5 yıl süreceği söyleniyordu.

İBB DOSYASINDA TUTUKLANAN YÖNETİCİLERİN CEZAEVİ SÜRESİ 500 GÜNÜ ÇOKTAN AŞTI

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Fatih Keleş, Buğra Gökce ve Gürkan Akgün 500 gündür cezaevinde tutuluyor. Avukat Mehmet Pehlivan 407, Mustafa Akın ile Arif Gürkan Alpay 437, Ramazan Gülten 459, Zafer Keleş 441 gündür tutuklu.

GİZLİ TANIK BEYANI

Sanıkların çoğu mahkemede, suçlamaların gizli tanık beyanı, duyum ve varsayımlara dayandığını belge ve kayıtlarla ispatladı. İmamoğlu’nun esas savunması alınmadan ilk celse kapatıldı. 57 kişi tahliye edildi. 53 kişi ise kaçma ve delil karartma şüphesini gösteren somut bir olgu olmadığı halde tutuklu.

SAVUNMA YAPAMADI

Tüm bunlardan ilginci, yaklaşık 1 yıl sonra davaya başlandı. Mahkeme, 31 celsede sanıkların ifadesini aldı.

Ekrem İmamoğlu ise “savunma yapmadı” denilerek davanın ilk bölümü tamamlanmış oldu.

Adı değişse de silivri cezaevi şanını sürdürüyor

500 GÜNÜ AŞANLAR

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Fatih Keleş, Buğra Gökce ve Gürkan Akgün 500 gündür cezaevinde tutuluyor. Avukat Mehmet Pehlivan 407, Mustafa Akın ile Arif Gürkan Alpay 437, Ramazan Gülten 459, Zafer Keleş 441 gündür tutuklu.

Silivri tutukluları, 500’üncü gün için mesaj yayınladılar

Resul Emrah Şahan: Bugün sizden ayrı geçirdiğim 500. güne uyandım. Ancak günleri bir tutsaklık sayacı olarak değil; yeniden aynı sokaklarda buluşacağımız güne yaklaştıran adımlar olarak görüyorum.

Mehmet Murat Çalık: Sevgili Komşularım, umudumu hiçbir gün kaybetmedim. Çünkü biliyorum ki hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez.

Necati Özkan: Dile kolay 500 gün! Suçsuz, günahsız, delilsiz, ispatsız biçimde devam eden 500 günlük zulüm. Zorbalık kime yapılırsa yapılsın gün gelir kesinlikle herkese çarpar.