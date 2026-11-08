Mayıs 2025'te Utah'taki evinden kaybolan ve aradan geçen 1,5 yıl boyunca kendisinden haber alınamayan Kylie Arellano'nun esareti, internet üzerinden iletişim kurduğu bir oyuncu sayesinde sona erdi. Oregon eyaletinin Huntington kentinde bir evin bodrumuna kapatılan genç kız, Ekim 2026'da oynadığı "Among Us" adlı çevrim içi oyunda tanıştığı kişiye gerçek kimliğini açıklayarak esir tutulduğunu bildirdi. Durumu öğrenen diğer oyuncunun annesinin FBI'a ihbarda bulunmasıyla başlatılan operasyon sonucu Arellano kurtarılırken, 39 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

YARDIM ÇAĞRISINA ULAŞTIRAN "Wİ-Fİ"

Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre, 39 yaşındaki Adam Hunter Harmel, Mayıs 2025'te Utah'a giderek internet üzerinden tanıştığı genç kızı otomobiline aldı. Arellano'nun cep telefonunu ailesiyle iletişim kurmasını engellemek için nehre atan şüpheli, genç kızı Oregon'daki evinin bodrum katına hapsetti. Aylar süren esaretin ilerleyen dönemlerinde Harmel, gence yalnızca kablosuz internet (Wi-Fi) bağlantısıyla çalışan bir telefon verdi. Arellano'nun çevrim içi oyunlara girerek yardım istemesine ve yerini bildirmesine olanak tanıyan süreç bu cihaz üzerinden gerçekleşti.

KİMLİĞİ ANLAŞILMASIN DİYE DİŞ TELLERİNİ PENSEYLE ÇIKARTTIRDI

Alıkonulduğu süre boyunca bodrum katından çıkmasına izin verilmeyen ve sürekli kontrol altında tutulan genç kız, defalarca fiziksel ve cinsel istismara uğradığını anlattı. Dosyaya yansıyan en ağır detaylardan biri ise şüphelinin, genç kızın kimliğinin tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla Arellano'yu diş tellerini penseyle bizzat çıkarmaya zorlaması oldu. Genç kız, şüphelinin yastığının altında sürekli bıçak bulundurması nedeniyle evden kaçmaya cesaret edemediğini belirtti.

39 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİYE FEDERAL SUÇLAMA

FBI ekiplerinin 1 Kasım 2026'da Huntington'daki eve düzenlediği operasyonla kurtarılan Arellano, sağlık kontrollerinin ardından güvenli bir merkeze alındı. Genç kızın kaybolduğu gece onunla mesajlaşan ve 18 ay boyunca haber bekleyen annesi Stephanie Coleman'ın bekleyişi sona ererken, yakalanan Adam Hunter Harmel hakkında federal adli süreç başlatıldı. Şüpheli, reşit olmayan bir kişiyi cinsel suç işlemek amacıyla eyaletler arasında taşımak ve alıkoymakla suçlanıyor.